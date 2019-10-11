«Раньше учитель мог ударить, никто не жаловался»

В Тюменской области разразился скандал вокруг увольнения учителя ОБЖ школы поселка Боровский Виктора Садлинского, который ранее стал героем видеоролика. В нем он толкал и ругал нецензурными словами детей, которые не соблюдали дисциплину на уроке. После появления ролика учителя сразу уволили, однако ученики школы и их родители начали собирать подписи о восстановлении его в должности. Господин Садлинский благодарит детей и надеется в будущем работать в системе образования.

Вчера, 10 октября, днем в группе в социальной сети «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» появился видеоролик с урока ОБЖ. На нем учитель школы в поселке Боровский Виктор Садлинский ударяет и толкает учеников девятого класса, спрашивая, кто из них «особенный». При этом она называет их дебилами и другими нецензурными словами. «Не п...л никто вас. Я буду»,— кричит он. Почти сразу после появления видео начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина заявила, что учителя уволили по ст. 336 ТК РФ («Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником»). С детьми работал педагог-психолог. Помощь психолога была предложена родителям детей, вовлеченных в инцидент и самому учителю. Параллельно прокуратура Тюменского района и СУ СКР по Тюменской области сообщили о начале проведения проверки информации об избиении в одной из школ поселка Боровский на уроке ОБЖ.

Однако ученики школы и их родители не согласились с увольнением учителя. Сегодня, 11 октября, они собрались напротив школы с плакатами «ямыучитель», «ямыСадлинский» и «верните Садлинского». По словам очевидцев, почти сразу руководство школы попросило их не стоять там. В скором времени на улице стало больше родителей, чем учеников, которые также защищали учителя. При этом один из доводов был их личный опыт из детства: «раньше учитель мог ударить, это считалось воспитанием, никто не жаловался». «С учителем радикально поступили»,— настаивали они.

Позднее родители встретились в актовом зале школы с заместителем главы сельского поселения по социальный вопросам Еленой Шапошниковой и Ольгой Буториной. «Дети нарушали дисциплину на уроке ОБЖ, спровоцировали учителя на подобную ситуацию. Никто не говорит о совершении учителем умышленного преступления. Но закон един для всех»,— уверена госпожа Шапошникова. На встрече с родителями она также объявила о том, что в отношении этих детей будет рекомендовано принять к родителям соответствующие меры по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, нарушивших дисциплину на уроке — они могут понести наказание по ст.5.35 КоАП РФ.

Госпожа Буторина добавила, что расследование продолжается. «Детей поставят на внутришкольный учет. Мы понимаем, что учитель был спровоцирован. Поверьте, нам очень жаль», — рассказала она, заметив, что на следующей неделе пройдет родительская конференция, чтобы продумать дальнейшие действия. «Ребята уже почувствовали, что его можно спровоцировать. И в следующий раз, когда им не захочется отвечать на уроках, когда будет сложное задания, они прибегнут к тому же методу», — описала она возможную ситуацию при возвращении учителя в школу.

Администраторами группы выложила аудиозапись с разговором Виктора Садлинского, где сперва он благодарит учеников за оказанную поддержку. В то же время он отмечает, что повлиять на ситуацию особо не может. «Я им (детям — прим. “Ъ-Урал”) пообещал вернуться в школу, если администрация даст добро. В идеале, конечно, если позволят остаться в системе образования, то я и этому уже буду рад»,— добавил он.

По мнению директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, «подобные ситуации региону не свойственны, но, если факт есть, значит, не все участки под бдительным контролем». Сейчас ситуация под контролем области. «Администрация Тюменского района уже начала служебное расследование. Наши оценки и решения тоже не заставят ждать»,— уточнил он.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев назвал ситуацию «некрасивой» и признал, что вина учителя в этой истории есть. Однако он заметил, что лучшее сейчас в данной ситуации — это общение между учителями, родителями и учениками. «Надо спокойно разобраться в ситуации. От того, что к участников в деле станет больше, лучше не будет»,— отметил господин Миневцев. По рабочему телефону детского омбудсмена никто не отвечал.

Петиция к губернатору Тюменской области Александру Моору, а также директору департамента образования региона Алексею Райдеру о восстановлении в должности учителя ОБЖ в МАОУ «Боровская СОШ» (Тюменский район) Виктора Садлинского появилась вчера вечером. «Применение таких мер к педагогу мы считаем неоправданным.Как следует из отзывов о работе Садлинского, учитель зарекомендовал себя как ответственный работник, ранее не допускавший грубых проступков»,— считают авторы прошения. На момент написания материала, меньше чем за сутки она собрала более 6,3 тыс. подписей.

Мария Арабей