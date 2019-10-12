Тюменский учитель ОБЖ, уволенный после конфликта с учениками, встретился с родителями

В поселке Боровский (Тюменская область) учитель ОБЖ Виктор Садлинский, уволенный после того, как на уроке он толкал и ругал матом учеников, встретился с родителями и самими школьниками. На встрече собрались порядка 40 человек, которые поддержали господина Садлинского и считают, что его должны восстановить на работе.

«Я благодарю всех за слова поддержки, они продолжают поступать и от учеников, и от родителей. Директор школы также выразил солидарность по отношению ко мне, обвинять ее ни в чем не надо. Я не хочу как-то оценивать поведение учащихся, с которыми у нас случился конфликт. В большей части я повел себя некорректно, но все же эта ситуация относится к бытовым», — сообщил Виктор Садлинский. Он добавил, что на сегодня не получил оригинал приказа об увольнении и трудовую книжку.

Во время встречи, которая длилась чуть больше 10 минут, господину Садлинскому позвонила директор школы Ирина Бакланова. Учитель ОБЖ, отвечая на звонок, сообщил, что не собирается привлекать внимание прессы, поэтому намерен закончить встречу в скором времени. «Есть информация, что сюда собираются подъехать представители СМИ, так что давайте на этом закончим. Не хотелось бы подставлять Ирину Ивановну (директор школы — Ъ-Урал)»,— обратился к собравшимся господин Садлинский.

Напомним, неформальную встречу учитель решил провести после скандала вокруг его увольнения. Руководство школы приняло такое решение из-за ролика, на котором во время урока ОБЖ господин Садлинский толкал и ругал нецензурными словами детей, которые не соблюдали дисциплину. После увольнения ученики и родители начали собирать подписи о восстановлении его в должности. За два дня петиция к губернатору Александру Моору и директору департамента образования региона Алексею Райдеру собрала более 10 тыс. подписей. Администрация Тюменского района сейчас проводит расследование. Региональные прокуратура и СУ СКР сообщили о проверке информации об избиении на уроке ОБЖ.

Дарья Соколова