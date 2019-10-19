Шереметьево закроет одну из взлетно-посадочных полос на реконструкцию в 2020 году

Аэропорт Шереметьево объявил тендер на выполнение реконструкции одной из трех взлетно-посадочных полос (ВПП-1), следует из материалов на портале госзакупок. ВПП-1 будет закрыта с 15 января 2020 года по 30 ноября 2020 года, срок проведения работ не должен превышать 11 месяцев.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 29 октября, определить подрядчика аэропорт должен 21 ноября. Подрядчик должен реконструировать саму ВПП-1 и несколько рулежных дорожек, а также оснастить полосу системой раннего оповещения об образовании гололеда, обновить систему светосигнального оборудования и отремонтировать инженерные сети. Максимальная стоимость контракта составляет 8,3 млрд руб.

В сентябре в Шереметьево было запущена третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3), благодаря чему пропускная способность аэропорта была увеличена с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Полоса была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 и должна была быть сдана еще в 2017 году, однако ее открытие переносили несколько раз. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в 1,5 раза, до 55,7 млрд руб. В августе вокруг ВПП-3 разгорелся скандал, когда стало известно, что рядом с полосой демонтировали не все здания, 100 из которых не расселили.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полоса расселения».