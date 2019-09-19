Шереметьево запустил третью взлетно-посадочную полосу

Московский аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3). Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Шереметьево, полоса повысит пропускную способность аэропорта с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. В 16:20 новая ВПП приняла Airbus A321 «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга.

Решение о строительстве третьей полосы было принято в 2009 году. Первая и вторая полосы аэропорта расположены слишком близко друг к другу, что делало практически невозможной их одновременную эксплуатацию. Открытие ВПП-3 в Шереметьево ожидалось 1 сентября, однако было перенесено. Полоса строилась с 2011 года, за время строительства ее стоимость возросла в полтора раза — до 55,7 млрд руб.

Новая полоса имеет размеры 3,2 тыс. м на 60 м, такие габариты позволяют осуществлять посадку всех типов судов. Кроме того, при строительстве полосы был реализован первый в стране проект мостового перехода, рассчитанный на движение воздушных судов. Мост сможет выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов, а также их модификаций, в том числе А380.

«Ввод в эксплуатацию новой ВПП, строящегося терминала C и ряда других объектов в совокупности создают благоприятные условия для достижения нашей стратегической цели до 2026 года — войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью в 100 млн пассажиров в год»,— сказал председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.

В августе стало известно, что рядом с ВПП-3 демонтировали не все здания. При этом 100 из них не расселили. По данным “Ъ”, Роспотребнадзор по Московской области просит власти региона ускорить процесс В Шереметьево заявили, что ответственности за расселение жителей не несут.

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