Сербия получила европейское предупреждение

Евросоюз призвал Сербию отказаться от подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС. Тем самым Брюссель дал понять Сербии, что сидеть на двух стульях у нее вряд ли получится. В Белграде в ответ возражают, что до вступления в ЕС вправе заключать подобные соглашения с любыми странами. Тем не менее уже скоро Сербии предстоит определиться и согласовывать свою внешнюю политику с ЕС, в том числе в отношении России. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

С настоятельным призывом к Сербии отказаться от подписания с ЕАЭС соглашения о свободной торговле обратились министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в конце минувшей недели в Хельсинки. Так они отреагировали на состоявшуюся накануне в Белграде встречу сербского президента Александра Вучича с новым российским послом Александром Боцан-Харченко, по итогам которой и было объявлено о подписании 25 октября соглашения между Сербией и ЕАЭС.

Общее мнение европейских министров выразил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

«Вы не можете одновременно двигаться по нескольким направлениям,— посоветовал господин Лайчак сербскому руководству.— Если ваша ориентация на Европу серьезна, тогда принимайте решения, которые вас приближают к ней. Чего не скажешь об этом решении (подписать соглашение с ЕАЭС.— “Ъ”)».

А в аппарате главы дипломатии ЕС Федерики Могерини напомнили, что, хотя сегодня Сербия может заключать соглашения с любыми странами, в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз она «обязалась на момент вступления выйти из всех договоров о свободной торговле».

Призыв ЕС к Сербии стал новым предупреждением со стороны Брюсселя о неприемлемости политики сидения на двух стульях в отношениях с Западом и Россией, которую пытается проводить сербский президент Александр Вучич. Там уже не раз напоминали руководству Сербии, кто ее главный партнер: на ЕС приходится более 60% сербского внешнеторгового оборота, на Россию — менее 7%, а объем европейских инвестиций в Сербию во много раз выше российских.

Опрошенные “Ъ” сербские эксперты убеждены, что соглашение с ЕАЭС не принесет Сербии особых экономических дивидендов. Аналогичные договоры у Белграда уже есть с тремя из пяти членов этого союза — Россией, Белоруссией и Казахстаном,— и подключение к ним Армении и Киргизии ситуацию принципиально не изменит. Тем более что подавляющая часть торговли Сербии с членами ЕАЭС приходится на Россию, с которой соглашение о свободной торговле Белград подписал еще в 2000 году.

«Соглашение с ЕАЭС не имеет для Сербии существенного значения»,— пояснил “Ъ” глава белградского Центра по внешней политике Драган Джуканович.





Поэтому предстоящее подписание этого документа эксперты расценивают и как попытку Сербии подтолкнуть Евросоюз к ускорению процесса ее евроинтеграции: мол, если движение к ЕС притормозится, у нас есть альтернатива на востоке.

Предупреждение со стороны европейских министров, что соглашение с ЕАЭС противоречит планам Сербии по интеграции в ЕС, в Белграде сочли неправомерным. «Когда придет момент вступления Сербии в Евросоюз, мы должны будем уважать все его решения и не сможем иметь соглашения о свободной торговле с другими странами. Но это будет в момент вступления, а до него не рукой подать»,— заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Действительно, согласно новой стратегии расширения ЕС, принятой в феврале прошлого года, Сербия сможет вступить в его ряды не раньше 2025-го. Однако в ходе переговоров о вступлении Белграду уже очень скоро предстоит начать с Брюсселем диалог по главе 31 — о внешней и оборонной политике. И тогда Сербии придется либо присоединиться к политике ЕС в отношении России, в том числе в вопросе санкций, либо распрощаться с планами о европейском будущем. Во втором случае вопрос о выходе из соглашения с ЕАЭС отпадет сам собой.