Соглашение Сербии с ЕАЭС может быть подписано 25 августа

Сербия может подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли уже 25 октября, сообщил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в Twitter.
«Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС — эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект»,— написал дипломат.
Членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить подписание договоров о зонах свободной торговли с предполагаемыми новыми участниками — Сербией и Сингапуром.
Об ожидаемом увеличении скорости интеграционных процессов в экономиках стран—участниц ЕАЭС читайте в публикации “Ъ”.
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