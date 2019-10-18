«Первый канал» и ГТЛК не войдут в итоговый план приватизации на трехлетку

Ряд компаний, предложенных ведомствами к включению в план приватизации на 2020–2022 годы, в итоговую версию документа не войдут, сообщила «Интерфаксу» курирующая приватизацию замминистра экономического развития Оксана Тарасенко. По ее словам, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Первый канал» будут сняты из дальнейшего обсуждения и в план приватизации не войдут.

Минфин считает необходимым включить в план приватизации РЖД, а Минэкономики выступает против. Также по результатам совещаний с Минэнерго принято решение исключить из проекта «РусГидро», «Россети» и «Транснефть», рассказала госпожа Тарасенко.

Напомним, в конце сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020–2022 годы ряд крупных активов, таких как «Первый канал», «Аэрофлот», РЖД, Государственная транспортная лизинговая компания. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не подтвердил эту информацию. Также в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов к проекту трехлетнего бюджета сообщалось, что правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания».

Ранее Минэкономики предлагало пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого федерального имущества. Проект постановления правительства предусматривал понижение значимости ценового критерия при выборе агентов по приватизации.

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