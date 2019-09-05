У «Совкомфлота» расплылись перспективы

Улучшение конъюнктуры рынка танкерных перевозок и создание масштабного совместного предприятия с НОВАТЭКом вновь ставят вопрос о правильном моменте для приватизации «Совкомфлота». По новым планам Минэкономики долю в компании могут продать в 2020 году. Но эксперты, которые оценивают «Совкомфлот» в $6 млрд, считают, что сделка вновь может быть отложена и в любом случае контроль в компании останется за государством. При этом, по данным “Ъ”, уже некоторое время обсуждается возможный переход гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка на должность председателя совета директоров, что может быть связано с готовящейся приватизационной сделкой.

Минэкономики констатировало перенос сроков приватизации «Совкомфлота» на 2020 год. Как следует из заявления замглавы министерства Оксаны Тарасенко, компания будет включена в новый план приватизации госимущества на 2020–2022 годы, который сейчас согласовывается с другими ведомствами и в сентябре может поступить в правительство с разногласиями. В Минэкономики дополнительных комментариев не дали. В Минтрансе сообщили, что видели предложения министерства и прорабатывают свою позицию. В «Совкомфлоте», ФАС, РФПИ, аппарате вице-премьера Акимова и премьера Дмитрия Медведева тему не комментировали.

Приватизация «Совкомфлота» обсуждается не первый год, в плане приватизации на 2017–2019 годы предполагалось продать до 75% компании. На первом этапе планировалось реализовать пакет 25% минус 1 акция, причем широкому кругу инвесторов, а не одному стратегическому. В 2017 году правительство собиралось выручить за 25% «Совкомфлота» 30 млрд руб. Среди интересантов назывались китайские Cosco Shipping и Фонд Шелкового пути. При этом в 2017 году из-за ухудшения конъюнктуры на мировом рынке «Совкомфлот» получил убыток в $113 млн против прибыли в $206,8 млн годом ранее, в 2018 году убыток сократился до $45,6 млн.

Возможно, более интенсивное обсуждение вопроса приватизации связано с тем, что «Совкомфлот» в текущем году вернулся к прибыли ($91 млн по итогам первого полугодия).

Это связано не только с улучшением конъюнктуры на рынке, но и со все большей долей индустриальных проектов — это обслуживание морской добычи углеводородов (прежде всего, на Сахалине) и перевозки СПГ. Такие проекты более рентабельны, и ставки по ним мало зависят от конъюнктуры рынка. «Совкомфлот» собирается и дальше наращивать долю индустриальных проектов. Так, на ВЭФе компания подписала соглашение о создании СП с НОВАТЭКом «Современный морской арктический транспорт», которое будет управлять строительством и эксплуатацией 17 газовозов Arc7 для СПГ-завода «Арктик СПГ-2». Фактически «Совкомфлот» становится единственным перевозчиком газа с этого проекта по Севморпути до пунктов перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость «Совкомфлота» после создания СП с НОВАТЭКом не менее чем в $6 млрд, то есть 25% могут стоить 100 млрд руб.

При этом на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в «Совкомфлоте». Так, несколько собеседников “Ъ” рассказывают, что обсуждается переход гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка, который руководит компанией более 15 лет, на должность председателя совета директоров. Пост гендиректора в таком случае может занять первый заместитель господина Франка Игорь Тонковидов. Один из источников “Ъ” не исключает, что перестановки могут быть связаны с проведением приватизации.

Несмотря на положительную динамику средних ставок фрахта, приватизировать долю в «Совкомфлоте» рано, считает Елена Сахнова из «ВТБ Капитала». По ее мнению, если решение о приватизации будет принято, доля (скорее всего, блокирующий пакет в 25%) может быть продана стратегическим инвесторам, которыми могут стать арабские компании совместно с РФПИ или компании из Азии. Денис Ворчик из «Уралсиба» напоминает, что приватизация «Совкомфлота» обсуждается уже не первый год и не факт, что она состоится в следующем году. «Совкомфлот» решает не только коммерческие задачи: так, стратегическое развитие Севморпути во многом завязано на компанию, отмечает он, поэтому продажа контрольного пакета маловероятна.

Анастасия Веденеева