«Аэрофлот» готовят к приватизации

Правительство снова вернулось к обсуждению возможной приватизации ПАО «Аэрофлот». Минэкономики предлагает продать частным инвесторам небольшую долю в 1,17% акций авиакомпании до 2022 года. В Минэкономики считают, что инициатива может вызвать разногласия в правительстве — Минфин уже поддержал приватизацию перевозчика, однако Минтранс считает, что к этому нет предпосылок.
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу». Ведомство рассчитывает выставить на продажу частным инвесторам 1,17% акций авиаперевозчика. Если продажа состоится, то доля государства в компании сократится до 50%.
«Аэрофлот» — крупнейший авиаперевозчик России. Государство (через Росимущество) владеет контрольным пакетом в 51,17% акций, 35,7% акций — у институциональных инвесторов, еще 4,3% составляют пакет казначейских акций, 3,5% принадлежат госкорпорации «Ростех», 5,1% держат физлица, 0,1% — менеджмент компании.
Предложение о приватизации «Аэрофлота» может вызвать разногласия в правительстве, полагает госпожа Тарасенко. «Здесь мы с Минфином на одной стороне, но Минтранс будет против»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Но впоследствии от идеи отказались, а Минэкономики и Минтранс сообщали, что приватизировать авиакомпанию не планируется минимум до 2020 года.
В новый план приватизации Минэкономики также собирается включить и «Совкомфлот», продажа акций компании обсуждается не первый год (см. “Ъ” от 5 сентября). Долю государства в «Совкомфлоте» предлагается сократить со 100% до 25% плюс 1 акции, уточнила госпожа Тарасенко.
Источник “Ъ” в отрасли авиаперевозок считает инициативу Минэкономразвития несвоевременной. «Выгодно продать акции авиакомпании можно было, когда они стоили по 200 рублей за штуку (летом 2017 года.— “Ъ”). Сегодня подобная сделка не имеет экономического смысла»,— говорит он.
«Улучшить структуру частного инвестиционного капитала такая сделка не поможет. Но может привести к потере контроля государства над структурой, которая осуществляет в составе группы "Аэрофлот" более 40% пассажирских перевозок в стране. И планирует дальше наращивать их»,— сказали в ведомстве.
В «Аэрофлоте» не комментируют заявление Минэкономразвития.
«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала дочерней авиакомпании «Победа». Окончательное решение не принято, в «Аэрофлоте» сейчас оценивают компанию в $0,8–1 млрд. Провести полную приватизацию «Победы» предлагала Федеральная антимонопольная служба, но «Аэрофлот» не намерен терять контроль над лоукостером, который необходим группе для выполнения цели по удвоению объема перевозок к 2023 году.
просмотров: 122970
просмотров: 116491
просмотров: 93979
просмотров: 90739
просмотров: 86711