«Аэрофлот» готовят к приватизации

Правительство снова вернулось к обсуждению возможной приватизации ПАО «Аэрофлот». Минэкономики предлагает продать частным инвесторам небольшую долю в 1,17% акций авиакомпании до 2022 года. В Минэкономики считают, что инициатива может вызвать разногласия в правительстве — Минфин уже поддержал приватизацию перевозчика, однако Минтранс считает, что к этому нет предпосылок.

Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу». Ведомство рассчитывает выставить на продажу частным инвесторам 1,17% акций авиаперевозчика. Если продажа состоится, то доля государства в компании сократится до 50%.

«Аэрофлот» — крупнейший авиаперевозчик России. Государство (через Росимущество) владеет контрольным пакетом в 51,17% акций, 35,7% акций — у институциональных инвесторов, еще 4,3% составляют пакет казначейских акций, 3,5% принадлежат госкорпорации «Ростех», 5,1% держат физлица, 0,1% — менеджмент компании.

Предложение о приватизации «Аэрофлота» может вызвать разногласия в правительстве, полагает госпожа Тарасенко. «Здесь мы с Минфином на одной стороне, но Минтранс будет против»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

«Аэрофлот» уже включали в план приватизации на 2014–2016 годы, долю государства планировалось сократить до 25% плюс 1 акцию.

Но впоследствии от идеи отказались, а Минэкономики и Минтранс сообщали, что приватизировать авиакомпанию не планируется минимум до 2020 года.

В новый план приватизации Минэкономики также собирается включить и «Совкомфлот», продажа акций компании обсуждается не первый год (см. “Ъ” от 5 сентября). Долю государства в «Совкомфлоте» предлагается сократить со 100% до 25% плюс 1 акции, уточнила госпожа Тарасенко.

Источник “Ъ” в отрасли авиаперевозок считает инициативу Минэкономразвития несвоевременной. «Выгодно продать акции авиакомпании можно было, когда они стоили по 200 рублей за штуку (летом 2017 года.— “Ъ”). Сегодня подобная сделка не имеет экономического смысла»,— говорит он.

В Минтрансе считают, что на данный момент нет ни структурных, ни конъюнктурных предпосылок для приватизации 1,17% «Аэрофлота».

«Улучшить структуру частного инвестиционного капитала такая сделка не поможет. Но может привести к потере контроля государства над структурой, которая осуществляет в составе группы "Аэрофлот" более 40% пассажирских перевозок в стране. И планирует дальше наращивать их»,— сказали в ведомстве.

В «Аэрофлоте» не комментируют заявление Минэкономразвития.

Полина Смертина