Войска США не примут участия в создании зоны безопасности в Сирии

Войска США не будут заниматься обеспечением выполнения соглашений о создании зоны безопасности на севере Сирии, следует из пресс-релиза, размещенного на сайте Пентагона по итогам общения американского министра обороны Марка Эспера с журналистами.

В сообщении уточняется, что при этом американские наблюдательные и разведывательные средства будут и далее осуществлять полеты над регионом и «могут быть использованы для наблюдения за прекращением огня на севере Сирии». Также США продолжат поддерживать контакты как с Турцией, так и с «Силами демократической Сирии», следует из релиза.

Напомним, 17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. В рамках этих договоренностей Курдские формирования выведут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Сегодня вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что после утренних перестрелок Турция вернулась к «полной паузе» в военной операции «Источник мира» на территории Сирии, вдоль сирийско-турецкой границы действует режим прекращения огня.

Подробнее о ситуации в Сирии — в публикации “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».