Трамп заявил, что Турция восстановила режим прекращения огня

Турция вернулась к «полной паузе» в военной операции «Источник мира» на территории Сирии, заявил в президент США Дональд Трамп. По его словам, режим прекращения огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновился, несмотря на обстрелы ранее в пятницу, сообщает Reuters.

«Сегодня утром стреляли снайперы. Сегодня утром был минометный обстрел. Это было быстро устранено. И они вернулись к полной паузе»,— сказал господин Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Однако утром 18 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что турецкие атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии возобновились. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «никаких обстрелов нет».

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