«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина считает разрушительной законодательную инициативу о значимых сайтах. В интервью РБК госпожа Бунина рассказала, что из-за этого компания перестанет развивать «классные сервисы».

«Когда государства делают что-то впервые, часто это бывает разрушительно. И пока все эти инициативы, которые звучали, — все то, от чего у нас акции падают, — были скорее разрушительны… Интернет границ не знает, и меры, которые предлагает законопроект, здесь сработают ровно в обратную сторону: глобальным игрокам оставляют свободный доступ на рынок России, а российские — в обратную сторону — работать уже не смогут»,— сказала гендиректор компании.

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить голосующие права для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов 20% акций. Автор законодательной инициативы сказал, что это в первую очередь направлено в отношении «Яндекса».

Отвечая на вопрос журналиста, госпожа Бунина не исключила, что законодательная инициатива нужна для снижения акций компании и для последующей попытки ее купить. Однако она уверена, что в таком случае акции не поднимутся обратно. По ее мнению, это может привести к оттоку людей из компании. «А дальше компания превратится в угрюмый, унылый поисковик, в котором можно что-то найти, и все. "Яндекс — найдется что-нибудь"»,— сказала госпожа Бунина.

Напомним, в пятницу, 11 октября, акции компании упали на 18,44%. Возможной причиной стали политические риски в связи с законопроектом. В понедельник, 14 октября, акции смогли отыграть только 4%.

Подробнее о падении стоимости акций — в материале “Ъ” «"Яндекс" рухнул на 18%».

О законодательной инициативе о значимых сайтах — в публикации “Ъ” «Онлайн-сервисам пересчитают голоса».