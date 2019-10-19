В Россию снова вложились

Международные инвесторы вновь готовы рисковать на российском рынке акций. За минувшую неделю они вложили в российские фонды $46 млн — максимальную сумму с начала июля. Фонды других развивающихся стран потеряли за отчетный период $1,6 млрд инвестиций. Иностранные инвесторы охотнее покупают российские акции, которые в отсутствие новых санкций выглядят привлекательными на фоне их фундаментальной недооцененности, отмечают эксперты.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на российские активы. По оценке “Ъ”, основанной на данных BofA Merrill Lynch и BCS Global Markets (учитывают данные EPFR), объем средств, инвестированный в российские фонды за неделю, закончившуюся 16 октября, составил $46 млн. На предшествующей неделе инвесторы забирали средства из фондов ($14 млн). При этом полученный результат является рекордным с середины весны, когда на неделе, завершившейся 10 апреля, инвесторы вложили в российские фонды $100 млн.

Текущая ситуация примечательна тем, что приток в российские фонды происходил на фоне общего снижения спроса международных инвесторов на активы развивающихся стран.

По данным EPFR, за минувшую неделю фонды, ориентированные на emerging markets, потеряли $1,6 млрд, что на 10% выше показателя предшествующей недели.

При этом российские фонды оказались в числе лидеров среди стран БРИКС. Больший объем привлекли только фонды Бразилии — $119 млн. Остальные страновые фонды преимущественно теряли инвесторов: китайские — $535 млн, индийские — $77 млн.

Состояние экономики Китая вызывает пессимизм в отношении развивающихся рынков. Исследовательские компании Caixin Media Co. и Markit опубликовали индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, который в сентябре упал до 51,3 пункта с 52,1 пункта в августе. «Слабые макроэкономические данные по экономике Китая могли вызвать отток средств инвесторов из китайских акций, имеющих наибольший вес в индексах развивающихся стран»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Добавили нервозности инвесторам итоги торговых переговоров США и Китая, которые состоялись неделю назад. Результаты оказались не такими обнадеживающими, как ожидали некоторые инвесторы. На текущей неделе Китай заявил, что хочет провести дополнительные переговоры, прежде чем подписать промежуточную сделку с США.

«Управляющие не любят геополитическую неопределенность и предпочитают пережидать такие периоды в консервативных инструментах»,— отмечает заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф» Евгений Дорофеев.

Однако в условиях снижающихся ставок инвесторы не готовы совсем уходить из рисковых активов, поэтому ищут интересные направления с точки зрения доходности и риска, нередко выбирая рублевые активы.

По данным Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2019 год) на уровне 5,8 при среднем значении по развивающимся рынкам 17. «К тому же российские компании продолжают платить одни из самых высоких дивидендов среди развивающихся стран, что, безусловно, добавляет им преимуществ в глазах международных инвесторов»,— отмечает Евгений Дорофеев. «Санкционный риск, который был основным фактором, вызывающим опасения международных инвесторов, и причиной дисконта российских акций к другим рынкам, с течением времени постепенно уходит из фокуса участников рынка»,— считает Илья Купреев.

В ближайшие недели приток инвестиций в российские фонды продолжится, считают управляющие. По словам портфельного управляющего по акциям УК ТФГ Филиппа Давыденко, устойчивость притока будет зависеть от завершения переговоров представителей крупнейших мировых экономик, которые повлияют на сырьевые товары. «Российский рынок акций может стать одним из главных объектов для инвестиций, потому что на нем сохраняются привлекательные условия: низкие рыночные мультипликаторы и высокая дивидендная доходность»,— отмечает господин Давыденко. «Триггерами станут более решительные действия как ФРС, так и Банка России, которые поддержат интерес к рублевым активам»,— указывает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров.

Виталий Гайдаев