Управляющие обналичивают торговую войну

Международные инвесторы не верят в скорое заключение торгового мира между США и Китаем, поэтому наращивают долю наличности в своих портфелях, корректируя вложения в рисковые активы. Высокий интерес сохраняется на американские акции, тогда как вложения в европейские компании, а также компании развивающихся стран стремятся к индикативному уровню.

Портфельные управляющие, опрошенные аналитиками Bank of America (BofA) Merrill Lynch, не ждут быстрого решения торгового спора между США и Китаем. В октябрьском анкетировании приняли участие 230 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $620 млрд. По данным опроса, 41% респондентов назвали торговую войну ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. При этом 43% опрошенных отметили, что противостояние между странами стало новой нормой и не будет решено в принципе. «Поэтому управляющие прохладно отнеслись к промежуточным соглашениям между странами, которые были достигнуты на прошлой неделе»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

36% респондентов считают, что резолюция будет подписана, но только в 2020 году. Следующий год является своего рода дедлайном для обещаний, сделанных американским президентом в предвыборной гонке 2016 года, отмечают аналитики. Три года назад Дональд Трамп заявлял, что сделает Америку Great Again. По слова старшего аналитика по акциям УК «Система Капитал» Андрея Ушакова, для возвращения былого величия президент обещал вернуть производственные мощности, иммигрировавшие из США в Китай и другие страны, а также бороться с кражей интеллектуальной собственности и протекционистской денежной политикой властей КНР. «От успеха этой кампании зависят его перспективы переизбраться на второй срок. Если достичь договоренности сейчас, то к выборам этот успех забудется»,— отмечает господин Ушаков.

В таких условиях управляющие ведут себя осторожно и вновь наращивают долю наличности в портфелях. По данным BofA, средняя доля наличных средств выросла в октябре до 5%, что на 0,3 процентного пункта (п. п.) выше значения сентября. «Торговая война может продлиться как минимум до конца первого квартала 2020 года. Все это время будут то успехи в переговорах, то обратные движения, и именно для этих движений и высокой волатильности на рынках нужен кэш на счетах»,— отмечает Андрей Ушаков.

Одновременно отмечается слабое восстановление спроса на акции. Число управляющих, у которых вложения в акции были выше индикативного уровня, лишь на 1% превысило число тех, у которых показатель был ниже. Месяцем ранее недовес был на уровне 4%. При этом снижается показатель по всем ключевым регионам. Перевес по акциям развивающихся стран сократился за месяц на 2 п. п., до 9%, по европейским — на 1 п. п., до 1% перевеса. Сопоставимое снижение произошло и по американским компаниям, но перевес по ним остается самым высоким среди всех стран. «Интерес к акциям США по сравнению с акциями развивающихся рынков объясняется как объективными причинами — именно в США базируются самые прибыльные и глобально конкурентоспособные корпорации,— так и опережением доходности этого рынка по сравнению с остальными. Несмотря на то что многие инвесторы любят покупать дешево, а продавать дорого, они в целом всегда больше любят растущие в цене активы и не любят падающие»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

В ближайшие месяцы управляющие будут внимательно следить и за действиями ведущих финансовых регуляторов. «Если центробанки не обманут ожидания инвесторов и представят новые рычаги стимулирования, вполне можно рассчитывать на восстановление глобального спроса на рисковые активы»,— отмечает Владимир Веденеев. «Рост спроса на риск, безусловно, может материализоваться, если торговые разногласия между США и Китаем будут продвигаться к разрешению, мировые центральные банки продолжат проводить мягкую политику, а динамика глобального экономического роста начнет стабилизироваться»,— отмечает Виталий Исаков.

Виталий Гайдаев