Бывший чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за 6 млрд рублей

Новым собственником ООО «Корпорация "Российский учебник"» стало ООО «Руститанинвест» (компания бывшего заместителя руководителя Росимущества Алексея Кисина), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков и гендиректор «Российского учебника» Александр Брычкин подтвердили РБК факт сделки. Сумма сделки составила 6 млрд руб.

«Российский учебник» был создана в 2017 году на базе двух крупных издательств — «Дрофы» и «Вентаны-Граф». В состав корпорации также вошло издательство «Астрель».

О предстоящей продаже объявил в интервью газете «Ведомости» Олег Новиков — теперь бывший основной владелец корпорации, президент и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ». Он объяснил решение продать «Российский учебник» действиями государства. По словам господина Новикова, «за последние три года действия регулятора и его позиция сильно изменились, и сегодня можно говорить об отсутствии понимания правил и последовательности в его деятельности».

Подробнее о сделке читайте в публикации “Ъ”.