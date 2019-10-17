«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

«Эксмо-АСТ» планирует продать корпорацию «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы, сообщил «Ведомостям» президент издательской группы Олег Новиков. Она готова продать свой бизнес за 6,25 млрд руб.

Президент «Эксмо-АСТ» объяснил решение продать «Российский учебник» действиями государства. По словам Олега Новикова, «за последние три года действия регулятора и его позиция сильно изменились, и сегодня можно говорить об отсутствии понимания правил и последовательности в его деятельности». Он добавил, что в такой ситуации сложно прогнозировать развитие бизнеса. Например, в декабре Минпросвещения решило исключить из федерального перечня учебников почти половину из 482 изданий «Российского учебника». На момент публикации новости ведомство не прокомментировало эту информацию.

По данным «Эксмо-АСТ», общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом:

«Просвещение» — 42%,

«Российский учебник» — 30%,

другие небольшие издательства — 18%.

«Российский учебник» был создана в 2017 году на базе двух крупных издательств — «Дрофы» и «Вентаны-Граф». В состав корпорации также вошло издательство «Астрель».