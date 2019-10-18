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Коллегия по жалобам на СМИ назвала интервью Памфиловой AP полезным уроком для ЦИКа

Коллегия по жалобам на СМИ рассмотрела спор председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и агентства Associated Press на публикацию материала по итогам интервью о выборах в Мосгордуму. Коллегия считает, что стороны не учли межкультурные различия, и назвала материал агентства необъективным. При этом журналистка не нарушила обещаний и обязательств перед спикером.

По мнению коллегии, спор связан с тем, что стороны не в достаточной мере учли межкультурные различия. «Каждой из сторон представлялось понятным, не нуждающимся в прояснении, согласовании, в выработке и оформлении одинаково понимаемых договоренностей»,— говорится в решении.

Коллегия считает, что в публикации использовались слова госпожи Памфиловой, но их «общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала». Организация приводит способы достижения этого эффекта:

  • в качестве события представлена политическая позиция главы ЦИКа, которую она не заявляла;
  • вся информация «подверстана под тему противостояния в России оппозиции и официальной власти», а Памфилова старалась избежать этого;
  • «действия ЦИКа изначально включены в отрицательно оцениваемый контекст».

«Таким образом, спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста — принцип объективности»,— считают в коллегии.

Коллегия считает, что журналистка формально не нарушила обещаний и обязательств в связи с тем, что интервью не было опубликовано полностью. Также комиссия называет возникшую ситуацию «полезным уроком» для ЦИКа.

Напомним, по мнению ЦИКа, агентство исказило факты в опубликованных материалах. Фрагменты цитат Эллы Памфиловой из-за этого могли потерять изначальный смысл.

Подробнее о претензиях читайте в материале “Ъ” «От интервью ничего не осталось».

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