ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой

Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой. По данным ЦИКа, автор материала исказил ряд фактов. Кроме того, видео интервью целиком не выложили, вместо этого опубликовав «краткие видеофрагменты» с «разрозненными фразами», которые «в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл», говорится в пресс-релизе ЦИКа.

В частности, AP написало, что ЦИК отказал оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за «незначительных канцелярских ошибок или неправильных личных данных, которые были внесены работниками избиркома». ЦИК это отрицает, утверждая, что оппозиционеры допустили «ряд существенных нарушений требований законодательства», и это было исключительно их виной. Других примеров искажения фактов комиссия не привела.

ЦИК попросила агентство исправить ошибки. Договоренность об этом была достигнута в ходе разговора Эллы Памфиловой с и.о. Директора службы новостей AP Харриет Моррис 30 августа, утверждает избирком. «Исходя из официального ответа АР, поступившего к концу того же дня в пресс-службу ЦИК России, позиция информагенства не изменилась: статья автора признана АР корректной, опровержение не размещено, а незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала»,— добавляет ЦИК.

В избирательной комиссии считают, что AP своими действиями нарушил российский закон и правила журналистской этики, а подготовленный агентством материал «производит впечатление пропагандистского».

Напомним, как утверждалось в тексте AP, глава российского ЦИКа заявила, что «избирательная система устарела, общество этого не простит, оно требует другого подхода». Сам Элла Памфилова сказала “Ъ FM”, эта фраза была вырвана из контекста, а суть сказанного передана неверно.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «"От интервью ничего не осталось"».