«Это не мое интервью» — Элла Памфилова объяснила “Ъ FM” требование не цитировать ее высказывания, опубликованные Аssociated Press (AP). В пятницу, 30 августа, пресс-служба Центризбиркома попросила журналистов не использовать в своих публикациях информацию, приведенную в статье информационного агентства. Материал вышел на сайте днем ранее. Перед публикацией журналисты поговорили с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и позже привели ее слова, в частности, о том, что «избирательная система устарела, общество этого не простит, оно требует другого подхода». Эта фраза была вырвана из контекста, а суть сказанного передана неверно, подчеркнула Элла Памфилова.
— Расскажите, пожалуйста, в чем суть претензий к Аssociated Press.
— Там моего интервью нет. Поэтому мы ждем. Сегодня был серьезный разговор с представителем Associated Press, они обещали нам в течение дня поправить хотя бы то, что можно поправить, хотя там от интервью ничего не осталось, во-первых. И, во-вторых, извиниться. Вот поэтому мы ждем их реакции, а потом уже будем предпринимать какие-то шаги. Больше ничего не могу говорить.
— Из того, что вы сказали, там что-то переврали?
— Это, скажем так, не вырванные из контекста фразы, там вообще нет интервью. В общем, я не буду, не хочу пока комментировать. Я даю возможность исправить то, что можно. Вот после того, как они это сделают или не сделают, буду комментировать.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о желании реформировать научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе — консультативный орган для обсуждения проблем избирательной системы в России. Произошло это после того, как большинство членов совета дважды отказались от участия в заседаниях НЭС, на которых должен был обсуждаться недопуск к участию в выборах в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. Эксперты говорят, что ситуация несет репутационный ущерб для Центризбиркома. Скандал в комиссии накануне дня голосования выгоден властям, отмечают другие.
просмотров: 88137
просмотров: 71306
просмотров: 68509
просмотров: 59154
просмотров: 58926