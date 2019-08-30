«Это не мое интервью» — Элла Памфилова объяснила “Ъ FM” требование не цитировать ее высказывания, опубликованные Аssociated Press (AP). В пятницу, 30 августа, пресс-служба Центризбиркома попросила журналистов не использовать в своих публикациях информацию, приведенную в статье информационного агентства. Материал вышел на сайте днем ранее. Перед публикацией журналисты поговорили с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и позже привели ее слова, в частности, о том, что «избирательная система устарела, общество этого не простит, оно требует другого подхода». Эта фраза была вырвана из контекста, а суть сказанного передана неверно, подчеркнула Элла Памфилова.

— Расскажите, пожалуйста, в чем суть претензий к Аssociated Press.

— Там моего интервью нет. Поэтому мы ждем. Сегодня был серьезный разговор с представителем Associated Press, они обещали нам в течение дня поправить хотя бы то, что можно поправить, хотя там от интервью ничего не осталось, во-первых. И, во-вторых, извиниться. Вот поэтому мы ждем их реакции, а потом уже будем предпринимать какие-то шаги. Больше ничего не могу говорить.

— Из того, что вы сказали, там что-то переврали?

— Это, скажем так, не вырванные из контекста фразы, там вообще нет интервью. В общем, я не буду, не хочу пока комментировать. Я даю возможность исправить то, что можно. Вот после того, как они это сделают или не сделают, буду комментировать.

Беседовала Анна Пестерева