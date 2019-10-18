Евгений Куйвашев предложил переселить правительство на ВИЗ-Правобережный

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перенести региональное правительство в район ВИЗ-Правобережный. «Это решение требует тщательного анализа и не является первостепенным, но один аргумент в его пользу очевиден — появляется возможность разгрузить центр Екатеринбурга, который буквально задыхается от автомобильного трафика»,— пояснил глава региона в своей программной статье.

В июле мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки района. Площадь застройки составит 500 га. Ранее ВИЗ-Правобережный рассматривался в качестве площадки для размещения «ЭКСПО-2020», а также для постройки деревни Универсиады к летним студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Как пояснил губернатор, на ВИЗе «изымание большого количества земли и садовых товариществ могло затормозить процесс на два-три года». Однако господин Высокинский уже подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков.

Подробнее о лишении садоводов земли — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова