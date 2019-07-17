Садоводов ВИЗа лишают земли

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, где находится более десятка коллективных садов. Для союза садоводов документ стал «абсолютной неожиданностью». Эксперт напоминает, что если цены выкупа не устроят владельцев участков, они могут обратиться в суд.



Постановление об изъятии участков у садоводов опубликовано на сайте администрации Екатеринбурга. В перечень вошли более 540 участков в коллективных садах «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», №1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Ветеранов войны и труда», «Старых Большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист». В другом постановлении мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и использования территории, где расположены сады, в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. На площади порядка 600 га планируется построить около 580 тыс. кв.м жилья. Одним из основных застройщиков является группа ЛСР.

«Для нас постановление стало абсолютной неожиданностью. Администрация, кроме постановления, больше никакой информации не оглашает. Мы планируем разбираться в данном вопросе, но в самом худшем случае придется действовать через суд»,— сообщила председатель союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. По ее предположению, затем городские власти начнут изымать садовые участки в Октябрьском районе — «россыпь вдоль ЕКАДа, Кольцовского тракта, Сибирского тракта».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не смогли прокомментировать ситуацию. Ранее участок района ВИЗ-Правобережный планировалось отвести под застройку объектов всемирной универсальной выставки «Экспо»: Екатеринбург дважды боролся за право ее проведения в 2020 и 2025 годах, но проиграл. Кроме того, предполагалось построить на нем деревню Универсиады (пройдет в Екатеринбурге в 2023 году), однако сейчас планируется ее построить в Новокольцовском районе.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков пояснил, что после постановления должно быть опубликовано экспертное заключение о стоимости участков. «Если владелец согласен с заключением и установленной стоимостью, то проблем нет — он подпишет договор купли-продажи. Если владелец не согласен, тогда он может обратиться в суд и оспорить заключение комиссии. Суд, в свою очередь, назначает альтернативного оценщика, который повторно проводит проверку и после нее уже определяет цену сделки»,— пояснил он.

Яна Рустамова