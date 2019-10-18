«Евраз» планирует увеличить объем инвестиций в НТМК

Горно-металлургический холдинг «Евраз» увеличит капитальные вложения в 2020–2023 годах до $1 млрд в год с $850 млн, инвестированных в 2019 году, говорится в материалах холдинга ко Дню инвестора в Лондоне. Среди основных инвестпроектов — модернизация рельсобалочного стана на НТМК, строительство производства плоского проката на ЗСМК и новая линия производства стометровых рельсов на американском заводе в Пуэбло. Ежегодные вложения в них составят при общих инвестициях в 2020–2023 годах $1,34 млрд. За счет реализации инвестпроектов холдинг намерен увеличить продажи готовой продукции.

Напомним, «Евраз» также планирует с 2021 года начать промышленную отгрузку руды с Собственно-Качканарского месторождения. На реализацию первой очереди разработки месторождения будет направлено 6,4 млрд руб. Поставки руды будут осуществляться на Нижнетагильский и Западно-Сибирский меткомбинаты, а также на экспорт.

Подробнее о проектах «Евраза» на Урале — в интервью вице-президента холдинга Дениса Новоженова «Получим абсолютно новое, современное предприятие»