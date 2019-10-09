Промышленная отгрузка руды с Собственно-Качканарского месторождения начнется в 2021 году

«Евраз» планирует с 2021 года начать промышленную отгрузку руды с Собственно-Качканарского месторождения, сообщил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. «Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году»,— добавил он. По его словам, на реализацию первой очереди разработки месторождения будет направлено 6,4 млрд руб. Поставки руды будут осуществляться на Нижнетагильский и Западно-Сибирский меткомбинаты, а также на экспорт.

Сейчас сотрудники «Евраза» расчищают территорию для строительства первичного карьера, отвала, рудоперегрузочных пунктов, железнодорожных и автомобильных дорог. Кроме того, запланирована реконструкция подстанции №11 и строительство двух линий электропередач общей протяженностью 14 км.

Собственно-Качканарское месторождение (СКМ) титаномагнетитовых руд расположено на склонах горы Качканар (Свердловская область), в 5 км от Гусевогорского месторождения, которое сейчас разрабатывает «Евраз Качканарский ГОК». Ожидается, что к 2029 году на СКМ будет добываться 13 млн т руды в год. По предварительным оценкам, запасы железных титаномагнетитовых руд составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа – 16,6%.

Ранее в интервью “Ъ-Урал” Денис Новоженов сообщил о четырех инвестпроектах, которые планируется реализовать на Качканарском ГОКе к 2022–2023 годам. «Это крупное дробление в карьере, подъем горной массы циклично-поточным транспортом на борт карьера, средне-мелкое дробление на борту карьера (оно позволит 15–17% отсева выбрасывать в отвал, не возя его туда-обратно) и магистральный конвейер от места дробления до цеха обогащения»,— рассказал он. По его словам, в результате железнодорожный транспорт будет использоваться только для вывозки готовой продукции на пути РЖД.

Евгений Минин