Evraz обновил стратегию

Горно-металлургический холдинг Evraz увеличит капитальные вложения в 2020–2023 годах до $1 млрд в год с $850 млн, инвестированных в 2019 году. Холдинг сохраняет без изменений список основных инвестиционных проектов, за счет реализации которых намерен в том числе увеличить продажи готовой продукции.

Капитальные вложения холдинга Evraz, принадлежащего Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову, составят $850 млн в 2019 году, но в период 2020–2023 годов увеличатся до $1 млрд в год, говорится в материалах холдинга ко Дню инвестора в Лондоне. Основными инвестиционными проектами остаются модернизация рельсобалочного стана на Evraz НТМК, строительство производства плоского проката на ЗСМК и новая линия производства стометровых рельсов на американском заводе в Пуэбло. Ежегодные вложения в них составят при общих инвестициях в 2020–2023 годах $1,34 млрд.

За счет реализации этих проектов к 2024 году продажи готовой продукции российскими предприятиями увеличатся с 5,4 млн тонн до 8,4 млн, а общие продажи стальной продукции этого дивизиона за пять лет увеличатся с 9,9 млн тонн до 10,7 млн.

Ожидается, что американский дивизион нарастит продажи с 2,3 млн тонн до 2,6 млн к 2024 году, продажи труб большого диаметра и рельсовой продукции составят в 2019 году 0,8 млн тонн, а через пять лет Evraz рассчитывает продавать 1 млн тонн.

В части дивидендной политики Evraz не планирует изменений. В презентационных материалах говорится, что компания планирует ежегодные выплаты не менее $300 млн в год при сохранении соотношения чистый долг / EBITDA ниже 3х. Кроме того, целевыми показателями для компании является уровень чистого долга ниже $4 млрд и соотношение чистый долг / EBITDA ниже 2х. В данный момент долговая нагрузка Evraz составила 1,1х, чистый долг — $3,65 млрд.

Евгений Зайнуллин, Лондон