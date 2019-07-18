«Получим абсолютно новое, современное предприятие»

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал о расследовании ФАС в отношении производителей железнодорожных колес, зачем на НТМК нужен новый рельсобалочный цех и какие инвестпроекты запланированы на Качканарском ГОКе.

— В июне стало известно, что ФАС по заявлению РЖД проводит проверку стоимости железнодорожных колес, выпускаемых Выксунским металлургическим заводом (входит в ОМК) и «Евраз НТМК». По данным РЖД, в 2015–2018 годы цена выросла с 16,5 тыс. руб. до 49 тыс. руб. за единицу, на вторичном рынке в 2018 году она достигала 80 тыс. руб. Какую позицию «Евраз» занимает в этом вопросе?

— ФАС регулярно проводит подобные расследования в отношении разных промышленников. Мы представили доводы о том, что никакого монопольного повышения цен не было. Вопрос в том, как распределяются объемы продукции, как проводятся конкурсы и заключаются контракты.

Рынок колес сегодня сформирован неким отложенным спросом. Мы понимаем, что сейчас не хватает подвижного состава, не хватает колес для его изготовления и ремонта. Соответственно, в следующем году мы завершим инвестпроект и расширим мощности на 65 тыс. штук колес. Через два года планируем реализовать проект еще на 200–300 тыс. штук.

— Помимо железнодорожных колес НТМК производит рельсы. Как планируется развивать это направление?

— В Нижнем Тагиле мы планируем провести полную модернизацию, а по сути сделать новый рельсобалочный стан. Инвестиции составят около 14 млрд руб. Новый стан позволит производить нового качества рельсы с дифференцированной закалкой. Это современный тип закалки, один из лучших в мире. Однако инвестиционный проект направлен не столько на увеличение производства рельсов, сколько на освоение в цехе производства строительной балки. Мы прогнозируем увеличение спроса на балку практически в два раза — до 1 млн т. Проект, который мы реализуем, даст нам дополнительно 250 тыс. т рельсов и балки. Мы будем расширять линейку балок. Реконструкция рельсобалочного стана позволит производить балку меньшего размера, что позволит удовлетворить весь диапазон спроса на балки.

Кроме реконструкции стана, мы создаем хабы — складские мощности для хранения большого объема балки НТМК в центре России, в Ногинске и на НТМК. Это отдельные инвестпроекты. Емкость хаба на НТМК составит порядка 33–36 тыс. т балки. Проект позволит реализовать программу доступности балки для клиентов за три-пять дней (сейчас хороший уровень доступности — 30 дней). На складах НТМК будет лежать балка 24 метра. Мы планируем создать и сервисный центр, где балку будут обрабатывать по заказу клиента: сверлить, обрезать и так далее.

«Евраз» Вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Казахстане, Чехии, Италии. Входит в число крупнейших мировых металлургических компаний по объемам производства стали: в 2018 году произвела 13 млн т стали. В дивизион «Урал» входят «Евраз НТМК» и «Евраз Качканарский ГОК», находящиеся в 140 км друг от друга. В 2018 году «Евраз НТМК» произвел 4,6 млн т чугуна, 4,1 млн т стали, около 4 млн т стальной продукции. В 2018 году на «Евраз КГОКе» добыто более 58,5 млн т руды, произведено 3,5 млн т агломерата, 6,5 млн т окатышей, около 2,5 млн т щебня.

— Какие еще перспективы вы видите у продукции «Евраза» на внутреннем рынке?

— Мы намерены дополнительно расширить мощности по производству шпунта, потому что в пиковый период спроса мы не можем полностью его удовлетворить. Сегодня в цехе прокатки широкополочных балок (ЦПШБ) мы производим только большой шпунт. Начало его производства на новом стане в рельсобалочном цехе позволит производить 50 тыс. т мелкого шпунта.

Мы приняли решение по строительству машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №5. Этот проект мы предварительно оцениваем в 11 млрд руб. Будем делать дополнительно 350–450 тыс. т трубной заготовки в год, которая востребована на рынке. Обсуждаем сегодня контракты с нашими трубными компаниями. Это хорошая точка роста.

В 2018 году мы ввели новый шаропрокатный стан стоимостью 1 млрд руб. Освоили весь сортамент по размерам, включая шары самой высокой — пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом. Мощность цеха 135 тыс. т шаров в год.

— Как обновление доменных печей повлияет на мощности НТМК?

— Есть разные мнения. Можно сделать капитальный ремонт первого разряда. По сути, построить новую печь на месте старой. Во время полугодовой остановки на ремонт производственная мощность комбината снижается практически наполовину. Несколько лет назад «Евраз» принял решение, что на НТМК это неэффективно, потому что и место есть, и старые печи есть. Была построена абсолютно новая доменная печь №7 мощностью 2,5 млн т, а печь №6 вывели из производства только после запуска седьмой. Новая печь полностью автоматизирована. Экспертная система «советует» операторам печи как вести плавку. Оптимальные конфигурации формируются на основе big data — большого массива данных, накопленного за длительный период времени. Соответственно, чем больше данных, тем выше качество анализа и рекомендаций системы, а значит — работы печи. Сейчас мы модернизируем печь №6, сделаем ее такой же современной и эффективной. Инвестиции в техническое перевооружение составят около 12 млрд руб.

Новоженов Денис Анатольевич Родился в 1974 году. Окончил УГТУ-УПИ. Имеет степень MBА. Работает в «Евразе» с 1996 года: карьеру начал экономистом на НТМК, затем занимал различные руководящие позиции на Высокогорском ГОКе, в «Евразруде» и «Южкузбассугле». В 2011 году был назначен генеральным директором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области. Возглавлял дивизион «Украина». В апреле 2018 года назначен руководителем дивизиона «Урал».

— На Петербургском экономическом форуме «Евраз» подписал соглашение с правительством Свердловской области и Министерством природных ресурсов РФ по поводу улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле. «Евраз» планирует вложить более 3,4 млрд руб. Что реально планируется сделать?

— Сначала экскурс в историю. В 1988 году валовые выбросы Нижнетагильского комбината составляли 288,6 тыс. т, в 2011 году — 116,7 тыс. т, в 2017 году — 72,4 тыс. т, в 2018 году — 64,8 тыс. т. За 30 лет мы снизили выбросы на 78%, за последние 10 лет — на 26,6%. «Евраз» проделал колоссальную работу по снижению выбросов: закрыты оба мартеновских цеха, четыре доменные печи, механический цех, две коксовые батареи, два химических цеха. В небе над Нижним Тагилом исчезли «лисьи хвосты» (цветные следы от выбросов.— “Ъ-Урал”), снег теперь не рыжий и не черный. Мы внедряем современные технологии. Но каждое новое усилие уже не будет давать такой эффект. Хотя мы на экологические проекты ежегодно направляем 1 млрд руб.

В период 2019–2024 годов у нас запланировано перевооружение доменной печи №6 — за счет этого снизим объемы выбросов на 240 т. Выведем из эксплуатации градирню (конечное охлаждение коксового газа) — минус 180 т выбросов. Мероприятия в рамках программы экологического менеджмента — еще 70 т. От технического перевооружения установки сухого тушения кокса мы также ожидаем снижения количества выбросов на 5,65 тыс. т.

— Какую помощь вы получаете от правительства Свердловской области?

— Правительство Свердловской области оказывает поддержку нашим проектам. Мы подписываем с областью и с городами присутствия (Нижний Тагил и Качканар) соглашения о сотрудничестве. Это позволяет оставлять в городах зарабатываемые деньги. В 2017 году в инфраструктуру Нижнего Тагила было направлено 1,9 млрд руб. Сейчас мы готовы участвовать строительстве мостовой переправы через Тагильский пруд. Мы будем его реализовывать вместе с правительством Свердловской области и с администрацией Нижнего Тагила. Он должен быть построен к 31 июля 2022 года. Мост будет возведен на средства, заработанные «Евразом».

Качканар — моногород, большая часть его жителей зависит от работы ГОКа. В рамках соглашения с правительством Свердловской области «Евраз» строит в городе крупные спортивные объекты. В 2018–2019 годы инвестиции составят 600 млн руб. Ключевые объекты выбирали через опрос общественного мнения. Уже идет строительство спорткомплекса «Олимп», будут построены Дворец единоборств и лыжная база с трассами на 3–5 км.

«Евраз» выделит 100 млн руб. на реконструкцию горного промышленного колледжа в Качканаре. Его оборудование сейчас не соответствует современным требованиям. Мы хотим его оснастить так, чтобы выпускники были готовы к работе на современной технике Качканарского ГОКа и реально имели навыки работы на уровне WorldSkills.

Надеемся, что молодежь будет оставаться в городах нашего присутствия, будет работать на наших предприятиях, получать достойную оплату труда, и чувствовать себя счастливой.

— Известно, что на горе Качканар находятся постройки буддистской общины, которые мешают освоению Собственно-Качканарского месторождения руды. Как вы будете решать эту проблему?

— Мы начинаем разработку нового Собственно-Качканарского месторождения (СКМ). По лицензии, которая выдана государством, мы обязаны полностью отработать все запасы, которые залегают в месторождении. Переносить его границы мы не можем — это грозит отзывом лицензии. При подготовке к разработке выяснилось, что на горе Качканар находятся некие постройки. Эта территория входит в зону взрывных работ, где любая застройка запрещена законом РФ. «Евраз» неоднократно проводил переговоры с общиной, предложил компромисс — помощь в переезде на гору Мохнатка, где был выделен в аренду участок. Хотелось сделать все мирно, поэтому мы готовы поддержать общину. Но вторая сторона не желает идти по законному пути. При этом есть решение суда о сносе построек, значит судебным приставам необходимо добиться его исполнения.

— Три года назад НТМК и Качканарский ГОК перешли на единое управление. Какой эффект был получен?

— В 2015 года было принято решение формировать дивизиональную структуру «Евраза» по региональному признаку: «Сибирь», «Урал», «Северная Америка», ранее был дивизион «Украина», которым я руководил. Дивизион «Уголь» объединил все угольные активы, а «Ванадий» отвечает за извлечение и продажу ванадия.

В дивизион «Урал» входят НТМК и Качканарский ГОК — два самостоятельных предприятия, связанные в одну производственную цепочку. Сейчас у них один управляющий директор Алексей Кушнарев. Под общим управлением объединены многие функции двух предприятий: коммерция, финансы, юристы, бизнес-система «Евраза», охрана труда, корпоративные функции, СМИ, служба безопасности. Управляемость Качканарского ГОКа с точки зрения инженерно-технического персонала вышла на новый качественный уровень. Удалось наладить трудовую дисциплину, перенести на Качканарский ГОК лучшие традиции НТМК. Вместе со службой персонала и социальной службой наладили диалог с профсоюзами: от конфронтации перешли к взаимовыгодному сотрудничеству.

Мы разработали и защитили стратегию по каждому предприятию. Я 30% времени тратил на НТМК, где очень хорошие проекты в разной стадии и с разной степенью готовности, но все высокого качества. Нам удалось сформировать сильную стратегию по НТМК, где у каждого проекта своя эффективность, а вместе — синергия. 70% времени у меня ушло на Качканарский ГОК. Вместе с командой инженеров мы разработали уникальную стратегию для горно-обогатительного комбината. Она включает в себя четыре проекта. Это крупное дробление в карьере, подъем горной массы циклично-поточным транспортом на борт карьера, средне-мелкое дробление на борту карьера (оно позволит 15–17% отсева выбрасывать в отвал, не возя его туда-обратно) и магистральный конвейер от места дробления до цеха обогащения. У каждого проекта своя окупаемость. Их реализация запланирована к 2022–2023 годам. В результате мы получим абсолютно новое, современное предприятие, на котором железнодорожный транспорт будет использоваться только для вывозки готовой продукции на пути РЖД.

В Качканаре мы направляем большие средства на приобретение новой техники и модернизацию имеющейся. Например, мы покупали 130-тонные «БелАЗы», а будем покупать 240-тонные. Вместо экскаваторов с объемом ковша 10 кубометров, купим новые — 20-кубовые. Это более дорогое решение, но эффективное. Инвестиции компании в первую очередь вскрытия СКМ составят 6 млрд руб.

Беседовали Николай Яблонский, Екатерина Аверина