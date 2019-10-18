СМИ: Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договору с США

Вооруженные силы Турции возобновили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня. Журналисты AP сообщили, что стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. В другом городе, где проходили ранее столкновения турецкой армии и курдов — Тель-Абъяд, прекращение огня соблюдается.

Также о возобновлении обстрелов сообщило сирийскогое информагентство SANA в Twitter. По его данным, Турция нанесла артиллерийский удар по некоторым районам вокруг Рас-эль-Айна.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. Власти Сирии назвали действия Анкары вторжением на их территорию и согласились помочь курдским силам отразить наступление, а президент Башар Асад заявил, что Сирия ответит на агрессию Турции на любой части своей территории «всеми законными способами». 17 октября вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановке турецкой операции на 120 часов. Поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF) заявили, что готовы соблюдать соглашение о прекращении огня, достигнутое Вашингтоном и Анкарой. Они уточнили, что соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

О заключенном перемирии читайте в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».