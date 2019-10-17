Курды согласились на режим прекращения огня на севере Сирии

Поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF) заявили, что готовы соблюдать соглашение о прекращении огня, достигнутое Вашингтоном и Анкарой. 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. Сегодня, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановке турецкой операции на 120 часов.

«Мы готовы соблюдать соглашение о прекращении огня»,— сообщил глава SDF Мазлум Абди, которого цитирует AFP. Представитель курдов уточнил, что соглашение о прекращении огня распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. «Мы не обсуждали судьбу других районов»,— добавил он.

Сопредседатель «Совета демократической Сирии» (MSD) Рияд Дарар рассказал «РИА Новости», что курдские формирования готовы отойти от границы Сирии с Турцией для защиты населения. «Для нас важно прийти к такому соглашению, чтобы никто не пострадал и был прекращен огонь, чтобы наш народ продолжал находиться в безопасности»,— пояснил он.

Напомним, целью Турции была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Власти Сирии назвали действия Анкары вторжением на их территорию и согласились помочь курдским силам отразить наступление, а президент Башар Асад заявил, что Сирия ответит на агрессию Турции на любой части своей территории «всеми законными способами».

О противостоянии мирового сообщества операции Турции читайте в публикации “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».