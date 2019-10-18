«Известия»: Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства. В будущем Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты. Инициативу уже поддержали в Минприроды.

Когда именно планируется начать отказываться от пластиковых пакетов, в Роспотребнадзоре не уточнили. В ведомстве рассказали, что уже подготовили предложения о поправках в закон об отходах производства, в скором времени их направят на согласование в заинтересованные ведомства.

В пресс-службе Минприроды сказали, что «концептуально поддерживают» поэтапное ограничение на продажу одноразовых изделий из пластика. Эта мера, считает министерство, поможет снизить негативное влияние пластика на окружающую среду. «Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку»,— добавили в пресс-службе.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили «Известиям», что вводить жесткий запрет на оборот пластиковых пакетов можно после того, как решат, чем эти пакеты заменить. Как уточнили в АКОРТ, сейчас существуют три варианта замены: бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

Ранее разработать план поэтапного сокращения производства пластиковых пакетов предлагал Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Помимо этого СПЧ призвал установить сроки введения ограничений на производство одноразовой упаковки, а также переходить на многоразовые стаканчики и контейнеры в общепите. В Минприроды и Роспотребнадзоре инициативу поддержали.

Напомним, в октябре 2018 года Европарламент проголосовал за полный запрет использования товаров из одноразового пластика, который должен вступить в силу к 2021 году. Это решение было принято, чтобы сократить уровень загрязнения морей и океанов, где рано или поздно оказываются пластиковые отходы.

Подробнее об инициативе СПЧ — в публикации “Ъ” «СПЧ выступил с многоразовыми рекомендациями».