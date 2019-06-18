СПЧ выступил с многоразовыми рекомендациями

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил решение проблемы с мусором в стране. В частности, правозащитники рекомендовали правительству разработать план поэтапного сокращения производства пластиковых пакетов вплоть до полного отказа от них. Кроме того, президентский совет призвал установить сроки введения ограничений на производство одноразовой упаковки, а также переходить на многоразовые стаканчики и контейнеры в общепите. В Минприроды и Роспотребнадзоре инициативу поддержали, в Минпромторге — пока изучают.

В России до сих пор не принимали меры для максимального использования исходного сырья и материалов, а также предотвращения образования отходов, заявляют в СПЧ. Согласно закону «Об отходах производства и потребления», который, в частности, содержит иерархию обращения в стране с мусором, эти направления госполитики являются приоритетными (захоронение и сжигание — наименее приоритетными).

Вместе с тем, например, в период с 1998-го по 2013 год количество образующегося мусора увеличилось в два раза: с 30 млн тонн в год до 60 млн тонн. «Неконтролируемый рост использования одноразовых потребительских товаров, тары и упаковки немедицинского назначения и их низкая извлекаемость из общего потока ТКО приводят к захламлению и пластиковому загрязнению территорий, оказывая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей»,— отмечают в СПЧ.

В связи с этим совет призвал правительство разработать план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли вплоть до полного отказа от них. Также правозащитники рекомендовали разработать поправки, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, и позволить беспрепятственно передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ежегодно до 700 тыс. тонн продовольственных товаров не находят своего потребителя в супермаркетах (не менее 5% всех пищевых отходов России). При этом большую часть просроченных продуктов питания фактически закапывают на полигонах, поскольку налоговое регулирование выстроено таким образом, что уничтожение продуктов питания значительно дешевле, чем их передача, например, благотворительным организациям, отмечают в СПЧ.

Помимо этого, президентский совет призвал Минприроды разработать перечень отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, подлежащих поэтапному выводу из оборота, а также мероприятия, направленные на последовательное сокращение использования таких товаров населением и предпринимателями. А Роспотребнадзору правозащитники рекомендовали внести изменения в правила оказания услуг общественного питания, позволяющие организовывать оборот многоразовой тары, например, использовать многоразовые стаканы для горячих напитков, многоразовые контейнеры для еды. Также ведомство призвали устранить противоречия между санитарными правилами, СанПиНами и гигиеническими нормативами, регулирующими использование покупателями собственной многоразовой тары для покупки напитков и пищевых продуктов. Сейчас на это «отсутствует как однозначный запрет, так и однозначное разрешение».

В Минприроды поддерживают инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика. Впрочем, обращают внимание в ведомстве, в условиях рыночной экономики запрет на производство и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для бизнеса экономические последствия. Эту инициативу поддерживают и в Роспотребнадзоре. В Минпромторге предложения изучают.

«Сейчас в России хоронят и сжигают около 2 млн тонн пластика, а с помощью рекомендаций СПЧ можно в принципе избежать их появления,— считает эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" Александр Иванников.— В обществе есть запрос на сокращение отходов, торговые сети запускают проекты по снижению использования пластика, а органы исполнительной власти поддерживают ограничение одноразового пластика в стране».

В марте ритейлеры заявляли, что полностью отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив бумажной упаковкой, пока невозможно. Однако многие российские супермаркеты отказались от их бесплатной выдачи, среди них «Азбука вкуса», «Ашан», «Перекресток» «Вкусвилл» и Spar. В «М.Видео» отказались от пластиковых пакетов в рознице около десяти лет назад, а год назад от них отказались и в «Эльдорадо». После введения платы, отмечают ритейлеры, потребление пластиковых пакетов снизилось почти в три раза. «В 2018 году только каждая четвертая покупка товаров сопровождалась покупкой одноразового пакета,— сообщили “Ъ” в X5 Retail Group.— В качестве альтернативы одноразовым пакетам мы предлагаем покупателям многоразовые сумки. За прошлый год в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели" их было продано около 3 млн».

Анна Васильева