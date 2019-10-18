Задержанные партнеры адвоката Трампа не признали вину

Американский бизнесмен советского происхождения Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррей, обвиняемые в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний в США, не признали вину. Судебные слушания по делу прошли накануне, 17 октября, в федеральном суде Манхеттена. Обоих мужчин отпустили под залог, его сумма не уточняется. Следующее заседание запланировано на 2 декабря, сообщает Reuters.

По делу также проходят еще два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман. Их считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Оба бизнесмена жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, а также на кампанию президента США Дональда Трампа. Как считает следствие, обвиняемые финансировали политиков незаконно.

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. Поводом для этого послужил июльский телефонный разговор господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».