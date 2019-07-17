Правозащитный план выполнен на две трети

Совет при президенте РФ по правам человека рассказал об итогах выполнения поручений, которые Владимир Путин дал после встречи с членами совета. Выяснилось, что два поручения так и не были реализованы в нужном правозащитникам объеме: правительство РФ отказало в разработке национального плана действий в области прав человека, а Верховный суд РФ недостаточно полно рассмотрел практику по делам о свободе совести, вероисповедания и религиозным объединениям. В СПЧ намерены добиваться исполнения этих поручений.

«В поручении президента РФ, которые он дал после встречи в декабре 2018 года с членами совета, шесть пунктов»,— обозначил председатель СПЧ Михаил Федотов. Два из них были выполнены не в том виде, в каком бы хотелось правозащитникам. Правительство РФ рассмотрело по поручению президента вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Пока свои планы «есть в нескольких регионах, например, в Татарстане, Воронежской и Смоленской областях. Разрабатывается в Адыгее», рассказала член СПЧ Наталья Евдокимова. Михаил Федотов и омбудсмен Татьяна Москалькова направили в регионы призыв поделиться, что следовало бы включить в национальный план, чтобы улучшить ситуацию в стране. «В ответах речь шла про жилье, лекарства, поддержку медработников, образование, в том числе дошкольное, экологию, дороги, труд и малое и среднее предпринимательство»,— перечислила госпожа Евдокимова. «Однако в ответе правительства говорится, что у нас все хорошо, все и так есть: "Принятие нацплана по правам человека будет дублированием уже поставленных и выполняемых задач"»,— процитировала госпожа Евдокимова. Господин Федотов отметил, что такие фундаментальные документы вырабатываются совместно властями и гражданским обществом, поэтому правительству также стоило к нему обратиться. В СПЧ решили, что все же создадут рабочую группу и продолжат работу по разработке нацплана. «Предложения мы подадим в правительство. Мы не оставим эту тему»,— подчеркнул господин Федотов.

Не понравилось правозащитникам и то, как Верховный суд РФ обобщил судебную практику по рассмотрению судами дел о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. «26 июня пленум ВС РФ утвердил обзор судебной практики по ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). То есть ВС ограничил поручение президента нормой КоАП, хотя деятельность религиозных организаций регулируется отдельным законом, и ответственность предусмотрена также другими нормами КоАП и УК РФ»,— подчеркнул член СПЧ Владимир Ряховский. Он пояснил, что правозащитники ждали от ВС РФ постановления пленума, которое бы дало ответы о том, как трактовать законодательство.

«Нужно разграничить понятия миссионерской деятельности и личных убеждений граждан: сейчас в судах любая религиозная активность воспринимается как миссионерская деятельность,— перечислял господин Ряховский.

— Нужно определиться с религиозным превосходством как признаком преступления: а разве какая-то религия считает себя не самой лучшей и правильной? Надо разобраться с новой категорией дел, когда суды наказывают собственников помещений, где проходят богослужения, за нецелевое использование земли». «Мы подготовили отзыв на ответ ВС РФ и считаем, что эту тему закрывать нельзя,— подытожил господин Федотов.— Поручение выполнено частично. Будем просить ВС, и если надо, то через президента РФ, чтобы было постановление пленума ВС».

Выполнение других поручений правозащитников устроило. В частности, правительство РФ продлило действие Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий с 2020 года до 2024 года. МИД, Минюст, МВД и СПЧ подготовили и направили в администрацию президента предложения по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Выработаны предложения по повышению эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в СИЗО. «Мы направили в Общественную палату РФ предложение о создании рабочих групп из представителей ОП, СПЧ и уполномоченных по правам человека, которые бы отбирали кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий. И эти кандидаты уже направлялись бы для утверждения в Совет ОП РФ»,— рассказала член СПЧ и член ОНК Москвы Ева Меркачева. Также она отметила высокий уровень работы ФСИН России по подготовке предложений об улучшении условий содержания заключенных в СИЗО — например, наделять начальников изоляторов правом отказывать в приемке арестантов при перелимите в СИЗО, информировать суды о местах в изоляторах, отправлять заключенных в колонии до рассмотрения их апелляций на приговор и ввести такую меру воздействия для иностранцев, как выдворение. Господин Федотов пояснил, что правом вынесения такой меры надо наделить суды: судьи могли бы, в частности, закрывать уголовное дело и выносить решение о выдворении, если виновный погасил ущерб, а потерпевший согласен с такой мерой. Теперь в СПЧ ждут решения администрации президента по поводу внесенных предложений.

Анастасия Курилова