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Слева направо: директор Московского Бюро по правам человека Александр Брод, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правозащитный план выполнен на две трети

СПЧ дал оценку реализации ведомствами поручений президента России

Совет при президенте РФ по правам человека рассказал об итогах выполнения поручений, которые Владимир Путин дал после встречи с членами совета. Выяснилось, что два поручения так и не были реализованы в нужном правозащитникам объеме: правительство РФ отказало в разработке национального плана действий в области прав человека, а Верховный суд РФ недостаточно полно рассмотрел практику по делам о свободе совести, вероисповедания и религиозным объединениям. В СПЧ намерены добиваться исполнения этих поручений.


«В поручении президента РФ, которые он дал после встречи в декабре 2018 года с членами совета, шесть пунктов»,— обозначил председатель СПЧ Михаил Федотов. Два из них были выполнены не в том виде, в каком бы хотелось правозащитникам. Правительство РФ рассмотрело по поручению президента вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Пока свои планы «есть в нескольких регионах, например, в Татарстане, Воронежской и Смоленской областях. Разрабатывается в Адыгее», рассказала член СПЧ Наталья Евдокимова. Михаил Федотов и омбудсмен Татьяна Москалькова направили в регионы призыв поделиться, что следовало бы включить в национальный план, чтобы улучшить ситуацию в стране. «В ответах речь шла про жилье, лекарства, поддержку медработников, образование, в том числе дошкольное, экологию, дороги, труд и малое и среднее предпринимательство»,— перечислила госпожа Евдокимова. «Однако в ответе правительства говорится, что у нас все хорошо, все и так есть: "Принятие нацплана по правам человека будет дублированием уже поставленных и выполняемых задач"»,— процитировала госпожа Евдокимова. Господин Федотов отметил, что такие фундаментальные документы вырабатываются совместно властями и гражданским обществом, поэтому правительству также стоило к нему обратиться. В СПЧ решили, что все же создадут рабочую группу и продолжат работу по разработке нацплана. «Предложения мы подадим в правительство. Мы не оставим эту тему»,— подчеркнул господин Федотов.

Не понравилось правозащитникам и то, как Верховный суд РФ обобщил судебную практику по рассмотрению судами дел о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. «26 июня пленум ВС РФ утвердил обзор судебной практики по ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). То есть ВС ограничил поручение президента нормой КоАП, хотя деятельность религиозных организаций регулируется отдельным законом, и ответственность предусмотрена также другими нормами КоАП и УК РФ»,— подчеркнул член СПЧ Владимир Ряховский. Он пояснил, что правозащитники ждали от ВС РФ постановления пленума, которое бы дало ответы о том, как трактовать законодательство.

«Нужно разграничить понятия миссионерской деятельности и личных убеждений граждан: сейчас в судах любая религиозная активность воспринимается как миссионерская деятельность,— перечислял господин Ряховский.



— Нужно определиться с религиозным превосходством как признаком преступления: а разве какая-то религия считает себя не самой лучшей и правильной? Надо разобраться с новой категорией дел, когда суды наказывают собственников помещений, где проходят богослужения, за нецелевое использование земли». «Мы подготовили отзыв на ответ ВС РФ и считаем, что эту тему закрывать нельзя,— подытожил господин Федотов.— Поручение выполнено частично. Будем просить ВС, и если надо, то через президента РФ, чтобы было постановление пленума ВС».

Выполнение других поручений правозащитников устроило. В частности, правительство РФ продлило действие Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий с 2020 года до 2024 года. МИД, Минюст, МВД и СПЧ подготовили и направили в администрацию президента предложения по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Выработаны предложения по повышению эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в СИЗО. «Мы направили в Общественную палату РФ предложение о создании рабочих групп из представителей ОП, СПЧ и уполномоченных по правам человека, которые бы отбирали кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий. И эти кандидаты уже направлялись бы для утверждения в Совет ОП РФ»,— рассказала член СПЧ и член ОНК Москвы Ева Меркачева. Также она отметила высокий уровень работы ФСИН России по подготовке предложений об улучшении условий содержания заключенных в СИЗО — например, наделять начальников изоляторов правом отказывать в приемке арестантов при перелимите в СИЗО, информировать суды о местах в изоляторах, отправлять заключенных в колонии до рассмотрения их апелляций на приговор и ввести такую меру воздействия для иностранцев, как выдворение. Господин Федотов пояснил, что правом вынесения такой меры надо наделить суды: судьи могли бы, в частности, закрывать уголовное дело и выносить решение о выдворении, если виновный погасил ущерб, а потерпевший согласен с такой мерой. Теперь в СПЧ ждут решения администрации президента по поводу внесенных предложений.

Анастасия Курилова


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