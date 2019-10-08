У наблюдателей за тюрьмами пошел новый срок

Источник в Общественной палате РФ рассказал “Ъ”, что в обновленный состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК, занимается мониторингом соблюдения прав человека в местах принудительного содержания) в Москве войдет оппозиционный политолог и блогер Марина Литвинович. В состав комиссии также попадут правозащитники Елена Масюк и Любовь Волкова, которым было отказано при формировании ОНК в прошлый раз. Также защитой прав заключенных займется и сподвижник Бориса Титова в борьбе за права предпринимателей Александр Хуруджи.

В понедельник совет Общественной палаты РФ (ОП) утвердил новый состав ОНК в 44 регионах. Срок полномочий членов ОНК составляет три года. Правозащитники, входящие в них, имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, беседовать с заключенным по вопросам обеспечения их прав, принимать у них жалобы, запрашивать и получать сведения у руководства мест принудительного заключения. Кандидаты в члены ОНК выдвигаются от общественных объединений, а в дальнейшем утверждаются советом ОП РФ, который также устанавливает численность комиссии каждого региона (от 5 до 40 человек).

В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, Елена Масюк и Любовь Волкова. Елена Масюк во время и после первой чеченской войны работала на территории Чечни как журналист НТВ, с мая по август 1997 года находилась в плену у боевиков вместе с несколькими коллегами и была освобождена за выкуп, внесенный Мост-банком. В 2000-е годы она работала в МГУ и сотрудничала с «Новой газетой», а с 2012 по 2018 год входила в состав Совета по правам человека при президенте РФ. Любовь Волкова является директором фонда «Социальное партнерство». Занимается защитой прав человека с 1990-х годов. По словам источника “Ъ” в ОП, в этот раз прошлые ошибки были учтены — Елена Масюк и Любовь Волкова попали в новый состав московской ОНК.

Помимо Елены Масюк и Любови Волковой в московскую комиссию попадет и Александр Хуруджи, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора. На свою нынешнюю должность он был назначен бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Свои места в московской ОНК сохранят журналисты Борис Клин и Ева Меркачева. В столичную ОНК войдет также оппозиционный блогер и политолог Марина Литвинович. Свою карьеру она начинала в Фонде эффективной политики Глеба Павловского, в дальнейшем работала в партии СПС, была советником Михаила Ходорковского и занималась поддержкой пострадавших в результате теракта в Беслане. В 2018 году госпожа Литвинович входила в предвыборный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак. В нижегородскую ОНК войдет член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, а в подмосковную — член совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. Председателю подмосковной ОНК, главе организации «Офицеры России» Антону Цветкову в этот раз голосов для сохранения своего статуса не хватило.

Собеседник “Ъ” в ОП РФ отмечает рост числа соответствующих закону заявок на вступление в ОНК (962 против 797 в 2016 году). Впервые в этом году комиссии сформированы в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Максимальные по численности комиссии в 40 человек будут сформированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Мурманская область останется в этот раз без комиссии: из пяти кандидатов один умер, а еще один не собрал вовремя полный комплект документов.

Андрей Винокуров