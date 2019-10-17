Население России сократилось на 52 тыс. человек с начала года

Население России за январь-август 2019 года сократилось на 52,5 тыс. и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. Данные учитывают естественную убыль населения и прирост за счет мигрантов.

Так, за восемь месяцев родилось 994 300 человек, умерло 1 213 500 человек, миграционный прирост населения составил 166 700 человек. Показатель на 76% компенсировал естественную убыль населения.

Напомним, Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года. При этом в 2020–2023 годах увеличению численности населения будет способствовать рост числа мигрантов. В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Демографии вырыли яму».