Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России будет продолжаться до 2023 года, считает Минэкономики. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы. Документ был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета, сообщает ТАСС.

В прогнозе министерства говорится, что в 2020–2023 годах увеличению численности населения будет способствовать рост числа мигрантов, а вот с 2024 года можно рассчитывать и на естественный прирост населения. «Среднегодовая численность населения РФ вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек»,— уточняется в документе.

В числе демографических вызовов ведомство называет снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (с 20 до 34 лет) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. Как отмечает Минэкономики, демографические тенденции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны.

Как следует из прогноза, в 2019 году численность населения трудоспособного возраста достигнет 82 млн человек, в 2020-м — 82,5 млн, а к 2024 году увеличится до 85,3 млн человек. Миграционный прирост в 2019 году прогнозируется на уровне 295,3 тыс. человек, в 2020 году — 440,7 тыс., к 2024 году — 500,4 тыс. человек.

Для улучшения демографической ситуации планируется:

привлекать для переезда в РФ на постоянное место жительства иностранных специалистов высокой квалификации и перспективную молодежь;

исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранцев, принимающих гражданство РФ;

упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, обучающихся или окончивших российские вузы, а также ведущие образовательные организации стран СНГ и Балтии.

В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы ранее пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, так как принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны. В числе составленных специалистами рекомендаций — повышение в четыре раза финансирования нацпроекта «Демография» (сейчас на него выделяется 500 млрд руб. в год) и ориентир на более высокий суммарный коэффициент рождаемости.

Подробности — в публикации “Ъ” «Демографии вырыли яму».