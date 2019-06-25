Демографии вырыли яму

Российскому правительству необходимо менять политику в демографии, так как принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны. К такому выводу пришли представители Общественной палаты (ОП) РФ и Института научно-общественной экспертизы. Они подготовили специальный доклад совместно со специалистами РАНХиГС и членами экспертного совета при президенте РФ. Среди рекомендаций — необходимость повышения в четыре раза финансирования нацпроекта «Демография» и ориентир на более высокий суммарный коэффициент рождаемости.

ОП РФ представила доклад «Демография-2024». Эксперты анализировали принимаемые властями меры по повышению рождаемости и их результаты, пояснил заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко. Естественный прирост населения России зафиксирован в 2013–2015 годах, однако с 2016-го убыль населения превысила рождаемость. На это влияет и «демографическая яма» из-за низкой рождаемости в 1990-е. Нацпроект «Демография» поставил цель достичь суммарного коэффициента рождаемости (среднее число рождений на женщину фертильного возраста) в 1,7 к 2024 году (сейчас 1,56). Но расчеты показывают, что нынешними мерами и финансированием (500 млрд руб. в год) нельзя достичь естественного прироста населения, говорит господин Рыбальченко: «Нужно увеличить финансирование в четыре раза, до 2 трлн руб. в год,— это примерно 2% валового внутреннего продукта России. В европейских странах этот показатель составляет 3–4% ВВП, а во Франции — 5–6% ВВП».

Напомним, нацпроект «Демография» на 2019–2024 годы предполагает ежемесячные выплаты нуждающимся на первого ребенка, выплаты маткапитала на второго и последующих детей, предоставление льготной ипотеки, ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка. Также планируется содействовать занятости женщин и создавать условия дошкольного образования для детей до трех лет.

Показатели по рождаемости при разных условиях рассчитал для доклада заместитель заведующего по науке международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. По его данным, при реализации нацпроекта с учетом прироста за счет мигрантов (около 300 тыс. в год) население будет расти до 2035 года, но затем снова пойдет спад из-за естественной убыли. При суммарном коэффициенте рождаемости 1,7 естественный прирост не является устойчивым. Такой рост обеспечит коэффициент 1,95–2,05, тогда к 2050 году население России может достичь 154 млн человек, отмечает господин Шульгин.

Общественники указывают на эксперимент в Сахалинской области, где суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,56 в 2011-м до 2,16 в 2016 году. «Там на поддержку расходуется 4–7 млрд в год, в пересчете на всю страну это 1,34–1,55% ВВП»,— подчеркнул господин Рыбальченко. Среди мер поддержки — ежемесячная выплата женщинам 2,1 тыс. руб. на ребенка до трех лет, единовременная выплата на первенца в 54,4 тыс. руб., выплаты многодетным семьям на каждого ребенка 2,5 тыс. руб. в месяц, а также ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей 14,7 тыс. руб. Многодетные не платят налог на имущество, а малоимущие многодетные — еще и транспортный налог. Семьям помогают с ипотекой и арендной платой. С 2017 года семьям с пятью и более детьми предоставляется 1 млн руб. на покупку машины, школьникам выделяется 10 тыс. руб. на одежду, а за первенцев молодым мамам выделяется по 150 тыс. руб.

«Доклад будет направлен президенту, в администрацию президента и в парламент,— пояснил “Ъ” секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.— Наша задача — втянуть органы власти в работу».

В конце 2018 года рабочая группа Госсовета раскритиковала нацпроект «Демография». Тогда претензии были, напротив, к слишком высокому объему выделенных средств (см. “Ъ” от 22 ноября 2018 года). Эксперты отметили, что сокращение поддержки после 2024 года вызовет социальное напряжение. Также отмечалось, что регионам с разным уровнем рождаемости предлагалась равная поддержка.

Анастасия Курилова