Послание эллинам

17 октября Священный синод РПЦ на экстренном заседании высказал свое отношение к появившимся в СМИ сообщениям о решении Архиерейского собора Элладской православной церкви признать Православную церковь Украины. Напомним, эта церковная структура была создана по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи Константинопольского патриарха Варфоломея в январе 2019 года. Члены синода РПЦ заявили, что если Элладская церковь признает украинских раскольников, то это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье поместных православных церквей. Синод уполномочил патриарха Кирилла прекратить поминать архиепископа Афинского и всей Эллады за богослужением в случае, если тот предпримет действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола.

Причиной экстренного собрания иерархов РПЦ на заседание Священного синода послужило принятое 12 октября 2019 года решение Архиерейского собора Элладской православной церкви признать легитимность Православной церкви Украины.

Элладская православная церковь — одна из крупнейших православных церквей. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных церквей. Получила автокефалию от Константинопольской церкви в 1850 году. Каноническая территория — Греция. Она состоит из одной архиепископии и 77 митрополий, имеет 200 монастырей и насчитывает 8 млн православных верующих.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь, независимую от Московского патриархата. При поддержке Вселенского патриарха Варфоломея, вопреки церковным канонам в Киеве был запущен процесс по созданию новой церкви. 15 декабря 2018 года прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором был избран глава новой структуры — им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В Московском патриархате назвали собор «разбойничьим сборищем», а действия Константинополя — «антиканоническим посягательством на чужие церковные уделы».

Протесты со стороны РПЦ не помешали Константинопольскому патриарху 6 января 2019 года подписать и вручить томос об автокефалии новой церковной структуре. До 12 октября 2019 года ПЦУ была признаваемая только Константинополем, теперь к Фанару может присоединиться Элладская церковь.

Члены Священного синода РПЦ ознакомились с опубликованными в СМИ документами внеочередного Собора Элладской православной церкви — коммюнике, и c докладом архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, в котором предлагается «признать… автокефалию Православной церкви независимой Украинской республики». В ответном официальном заявлении синода говорится, что РПЦ неоднократно информировала Элладскую церковь «о трудном положении Украинской православной церкви после антиканонической легализации украинского раскола Константинополем, о насилии и гонениях против ее верных чад, развернутых бывшими властями Украины». «9 октября 2019 года — за несколько дней до упомянутого внеочередного Собора иерархии Элладской Церкви — патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму с братским посланием, содержавшим призыв воздержаться от односторонних действий и не принимать поспешных решений,— говорится в документе.— Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического раскольнического сообщества блаженнейший архиепископ Иероним основывает на ряде ошибочных и ложных аргументов, неоднократно опровергнутых не только иерархами, учеными и богословами Русской православной церкви, но также многими видными архипастырями, пастырями и богословами Элладской православной церкви».

В РПЦ утверждают, что перечисленные в докладе архиепископа Иеронима аргументы в точности отражают позицию Константинопольского патриархата. В Московском патриархате возникают сомнения, разделяет ли эту позицию вся полнота Элладской православной церкви: «В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения Поместной церкви. Более того, весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников Собора».

«Если украинский раскол будет действительно признан Элладской православной церковью или ее предстоятелем — в форме совместного служения, литургического поминовения лидера раскола или направления ему официальных грамот — это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье поместных православных церквей,— говорится в заявлении.— Полнота ответственности за это разделение ляжет прежде всего на патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние политические силы, в интересах которых был "легализован" украинский раскол». «Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь,— заявили иерархи РПЦ.— Вместе с тем мы помним, что священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями».

Заканчивается послание Синода пунктом, в котором патриарх Московский и всея Руси Кирилл уполномочивается прекратить поминовение имени Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола».

«Позиция Православной церкви Греции с самого начала конфликта РПЦ и Фанара была двойственной,— считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Часть иерархов молчаливо поддерживала Варфоломея, так как подрыв авторитета Константинополя отражается и на Элладской церкви как основной силе Фанара в Европе. Другая часть иерархов громко критиковала Варфоломея и поддерживала РПЦ».

По его мнению, «ошибка греческих иерархов состоит в стремлении определиться по этому вопросу — поэтому их заявления столь противоречивы: права Варфоломея де-факто делать то, что он хочет (давать автокефалию), они признают, но делают и реверанс в сторону Украинской православной церкви (Московского патриархата.— “Ъ”), подчеркивая, что это не мешает ее существованию в Украине, а вопрос признания новой церкви не считается завершенным. Таким образом, и ЭПЦ, и РПЦ оставляют простор для диалога, особенно на уровне митрополий Греции, которые поддерживают Москву». Господин Лункин убежден, что «полного разрыва отношений в данном случае не будет»: «Каждый иерарх или верующий будет сам решать, с кем ему служить и где причащаться».

Павел Коробов