Gram теряет вес

Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние. Владельцы токенов, намеревавшиеся сразу же их продать, не смогут этого сделать в ближайшие месяцы, теряя ликвидность. В случае же отказа от переноса дедлайна инвесторы смогут рассчитывать на возврат лишь около 77% вложенной суммы.

Инвесторы блокчейн-платформы TON, реализуемой на базе мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, ожидают финансовых потерь от переноса ее запуска. Проект предложил отложить выпуск токенов Gram на 30 апреля 2020 года с оговоренной ранее даты 31 октября 2019 года в письме инвесторам от 16 октября (есть у “Ъ”). На этот шаг проект пошел в связи с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее объявила о найденных нарушениях при процедуре ICO, в ходе двух раундов которого проект привлек $1,7 млрд.

Как следует из письма команды TON, иск SEC сделал невозможным выпуск Gram в ранее оговоренный дедлайн.

SEC утверждает, что Telegram Group Inc. с Британских Виргинских островов и принадлежащая ей TON Issuer Inc. не предоставили инвесторам информацию о Gram, бизнесе Telegram, финансовых условиях, факторах риска и руководстве. В связи с этим комиссия добилась временной блокировки сделки TON с инвесторами.

Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система» (цитата «Интерфакс») Потому что видите, какая ерунда творится? Запретили Facebook криптовалюту, запретили сейчас этим самым (Telegram). Ну чего собираться? Надо понять, как это будет дальше

Перенос запуска проекта произойдет только с согласия большинства инвесторов, говорится в письме TON. При этом группы инвесторов первого и второго раундов голосуют независимо, и может оказаться так, что только одна из них согласится на продление срока. Свое согласие или несогласие команда TON просит направить до 23 октября.

Выбора нет, пессимистичен управляющий партнер инвесткомпании Exante Алексей Кириенко (он не уточняет сумму своих инвестиций в TON). «Задержка с запуском проекта произошла не по вине разработчиков TON, а более могущественной силы — SEC. Инвесторы понимают, что реакция регуляторов не может быть прогнозируемой, и чем закончится этот спор, пока неясно»,— рассуждает господин Кириенко. Он признает, что инвесторы несут финансовые издержки: уже сейчас речь идет о возврате 77% от средств тем, кто выступит против переноса старта проекта, предполагается, что оставшаяся сумма необходима для его запуска и развития.

«Мы рассматриваем предложение, в ближайшие дни выработаем позицию по этому вопросу»,— сообщил “Ъ” управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко. Ранее он сообщал, что компания инвестировала в Gram более $55 млн. Господин Железко надеется, что проект сможет урегулировать спор с SEC. По его словам, от возможного переноса выпуска Gram «теряют ликвидность» те инвесторы, которые надеялись как можно скорее продать токены. «Но мы надеемся, что выпуск все же состоится раньше»,— подчеркивает он.

Выигрышным вариантом для инвесторов будет досудебное урегулирование конфликта, но если Telegram не удастся договориться с SEC, то битва с регулятором не сулит ничего хорошего, поскольку тот редко проигрывает подобные дела, рассуждает Алексей Кириенко.

Риски в этом случае велики, есть шанс, что инвесторы не получат вообще ничего, рассуждает он. «Очень вероятно, что ситуация с SEC может быть расценена как форс-мажор, а в договоре с инвесторами прописано, что компания не несет ответственности в этом случае. Судебные тяжбы с Telegram вряд ли принесут какой-то результат»,— поясняет господин Кириенко. Впрочем, признает он, ICO проекта изначально расценивалось как рисковая инвестиция.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый