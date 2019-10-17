«Детали "Брексита" еще предстоит согласовать»

После двух лет переговоров Лондон наконец договорился с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза. Новое соглашение достигнуто перед саммитом ЕС — это подтвердили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Теперь сделку предстоит ратифицировать в парламентах. При этом представитель Евросоюза отметила, что наличие сделки не позволит Великобритании уложиться в срок и покинуть ЕС до 31 октября. Подробности нового соглашения по «Брекситу» рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Нужно утвердить это все и в британском парламенте, и в Европарламенте. При этом мы не знаем деталей до сих пор — все это общие заявления, но что за ними стоит, никто не знает, потому что переговоры шли в так называемом туннельном режиме. Это когда сидят технические эксперты обеих сторон в запертом помещении, оставив мобильники за его пределами, и пробрасывают всевозможные формулировки, пытаются поменять где-то запятую, где-то слово и найти что-то взаимоприемлемое. Вот они нашли. Борис Джонсон одобрил, Жан-Клод Юнкер одобрил, но детали, видимо, еще предстоит согласовать.

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Но не менее важно, что происходит в британском парламенте. Было достаточно сенсационное заявление Демократической юнионистской партии о том, что они этот проект не поддержат, проголосуют в парламенте против него. А Борис Джонсон и с ними-то едва набирал необходимое большинство для одобрения сделки. А уж без этих десяти голосов все становится просто крайне маловероятным.

Центральный вопрос — это таможенная граница между Ольстером, то есть Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства и, собственно, Республикой Ирландия.

Придумали хитрейшую штуку: де-юре Ольстер будет оставаться в таможенной зоне Великобритании, а де-факто, по крайней мере, на некоторое время, по всем основным критериям частью таможенной зоны и союза с Ирландией, а следовательно и Европейского союза. Это вызывает возражения Демократической юнионистской партии, потому что это их кредо — мы часть Великобритании, ни в коем случае не Ирландии, никаких шагов в эту сторону делать нельзя. Им это, конечно, кажется страшной уступкой, что это колоссальный шаг в сторону объединения Ирландии, и поэтому они принципиально ни на что подобное согласиться не могут.

Если Борис Джонсон не соберет необходимое число голосов, тогда теоретически вступает в силу так называемый закон Бенна, принятый вопреки воле правительства большинством депутатов Палаты общин, утвержденный Палатой лордов, ее величеством королевой Елизаветой II. Этот закон обязывает премьер-министра Бориса Джонсона написать письмо в Европейский союз с просьбой продлить выход до 31 января 2020 года.