Президенту напомнят о правах верующих

До конца 2019 года президенту России будут представлены рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства, сообщил “Ъ” глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Основой для рекомендаций станут итоги совместного заседания постоянных комиссий СПЧ и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. На нем представители конфессий рассказали о давлении, с которым столкнулись после принятия антитеррористического пакета Яровой—Озерова. В частности, речь шла о «невозможности строить религиозные сооружения», «признании религиозной литературы экстремистской» и «постоянных проверках надзорных ведомств». В связи с этим даже прозвучало предложение о создании института уполномоченного по защите прав верующих в РФ.

По итогам заседания комиссий президентских советов по взаимодействию с религиозными объединениями и правам человека будут разработаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства. Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал “Ъ”, что основой станут десять пунктов «проблемной записки», рассмотренной в среду членами советов, а сами рекомендации «коснутся законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений, земельного, жилищного и антиэкстремистского законодательства».

Упомянутая записка представляет собой перечень ключевых проблем, с которыми сталкиваются религиозные объединения после принятия в 2016 году антитеррористических поправок пакета Яровой—Озерова к ФЗ «О свободе совести».

В частности, проблемы возникают в сфере правового регулирования: суды усматривают миссионерскую деятельность (распространение информации о своем учении) в религиозной активности граждан и привлекают их к ответственности.

«Конституционное право гражданина — говорить о своей религиозной деятельности, и его нельзя игнорировать»,— подчеркнул член СПЧ адвокат Владимир Ряховский.

Управляющий делами Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас в разговоре с “Ъ” назвал поправки пакета Яровой—Озерова инструментом, позволяющим «привлечь к ответственности любого, кто осмелится говорить в публичном пространстве на религиозную тему». «Силы, которые я условно назвал бы "антипрезидентскими", создали инструмент для нагнетания социальной напряженности и раскола общества,— уточнил господин Бендас.— С этой точки зрения закон, который мы упрекаем в нечеткости и двусмысленности норм, на самом деле прописан очень профессионально. Сейчас технология обкатывается в основном на протестантах, у которых срывают богослужения, опечатывают и пытаются отнять храмы, которых терзают непомерными штрафами и постоянными проверками. Мы имеем сотни абсурдных обвинительных судебных решений».

В ходе заседания докладчики неоднократно подчеркивали, что правоохранительные органы зачастую вольно интерпретируют понятия «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» (ст. 282 УК РФ). По мнению членов советов, экстремистскими часто признаются тексты, запрещенные «безосновательно». «Поразительная по масштабу кампания запретов породила абсолютно не функциональный федеральный список экстремистских материалов, переваливший за 4400 пунктов»,— сообщается в «проблемной записке».

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов сообщил “Ъ”, что «религиозная организация фактически не имеет механизмов защиты от неограниченного количества проверок, проводимых на основании любого сообщения о наличии признаков экстремистской деятельности». «Мы постоянно сталкиваемся с проблемами строительства культовых и религиозных зданий, когда городские власти, чтобы не создавать на территории населенного пункта участки с разрешенным видом "использование — религиозное назначение", вообще исключают их из правил землепользования и застройки,—сообщил господин Аббясов.— В результате религиозные организации не могут создавать узаконенные религиозные сооружения».

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в своем докладе предложил при составлении рекомендаций по совершенствованию законодательства «отказаться от списка экстремистских материалов».

«В сегодняшней жизни это не работает. Религия существует долго, религиозные тексты создавались давно, и в современной реальности они в большинстве своем нетолерантные»,— заявил господин Верховский, подчеркнув, что «в дела религии не должна вмешиваться прокуратура»

Вопрос проведения государственной религиоведческой экспертизы и экспертизы религиозных текстов в своем выступлении поднял главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев. Он считает необходимым «отсечение случайных экспертов, привлекаемых правоохранительными органами для проведения экспертиз текстов».

По словам господина Пчелинцева, сегодня такими экспертами чаще выступают не религиоведы и лингвисты, а учителя начальной школы, психиатры и патологоанатомы.

Господин Пчелинцев поддержал высказанное ранее Владимиром Ряховским предложение о создании в России института уполномоченных по защите прав граждан на свободу вероисповедания. Одобрение предложение встретило и у профессора РГАИС Льва Симкина. По мнению членов советов, такой омбудсмен мог бы защищать права не только членов религиозных объединений, но и иностранных граждан, находящихся на территории РФ в контексте закона «О свободе совести».

Впрочем, глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с “Ъ” сообщил, что «не видит смысла в умножении количества должностей омбудсменов». «Неминуем конфликт интересов: нет такого человека, который не был бы верующим или неверующим»,— объяснил свою позицию господин Федотов. При этом глава СПЧ подчеркнул, что возлагает надежды на подготовку рекомендаций по совершенствованию законодательства. «Мы рассчитываем, что подготовленные членами двух советов рекомендации найдут отражение на пленуме Верховного суда РФ (впервые о "недостаточном рассмотрении Верховным судом РФ практики по делам о свободе совести, вероисповедания и религиозным объединениям" члены СПЧ сообщали в июле этого года.— “Ъ”),— сообщил господин Федотов.— Рекомендации будут разработаны в течение двух недель и представлены президенту раньше ежегодной декабрьской встречи с членами СПЧ».

Мария Старикова, Павел Коробов