МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов. По его словам, это будет сделано 17 октября.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным»,— цитирует господина Иванова «РИА Новости».

16 октября трех американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса-Северодвинск в Архангельской области. У них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию. Их подозревают в административном правонарушении по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В посольстве США в Москве сообщили “Ъ”, что «дипломаты находились в официальной служебной командировке и заранее должным порядком уведомили Министерство обороны РФ о своем маршруте». Российский МИД подтвердил “Ъ”, что американские дипломаты находились в официальной поездке и уведомили Минобороны о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск.

Подробнее об инциденте читайте в публикации “Ъ FM” «Американские дипломаты спутали маршруты».