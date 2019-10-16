Посольство США: задержанные в Архангельской области дипломаты были в официальной командировке

«Дипломаты находились в официальной служебной командировке и заранее должным порядком уведомили Министерство обороны РФ о своем маршруте»,— заявили “Ъ” в посольстве США в Москве в среду вечером, комментируя инцидент с тремя американскими дипломатами.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что с поезда Нёнокса—Северодвинск в Архангельской области в понедельник, 14 октября, сняли трех сотрудников посольства США. У них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию.

По данным «Интерфакса», с поезда на станции Северодвинск были сняты военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн. После проверки документов их отпустили.

Северодвинск входит в перечень территорий России с регламентным посещением для иностранцев.

Сотрудников посольства США подозревают в административном правонарушении по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). Согласно кодексу, дипломатам может грозить штраф до 5 тыс. руб. и выдворение из страны.

Елена Черненко