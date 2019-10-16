МИД РФ: дипломаты США уведомили о поездке в Архангельск, а оказались в поезде до Северодвинска

МИД РФ подтвердил информацию о том, что сотрудники посольства США сообщили Минобороны РФ о своей поездке. При этом они предоставили ведомству сведения о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде в Северодвинск.

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса—Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации»,— заявили “Ъ” в МИД РФ.

Напомним, трех дипломатов США сняли с поезда Нёнокса-Северодвинск в Архангельской области. У них не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию. Их подозревают в административном правонарушении по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В посольстве США в Москве ранее сообщили “Ъ”, что «дипломаты находились в официальной служебной командировке и заранее должным порядком уведомили Министерство обороны РФ о своем маршруте».

Елена Черненко, Леонид Уварчев