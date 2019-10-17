Американские дипломаты спутали маршруты

В Северодвинске задержали американских дипломатов. Посольство США настаивает, что они были в официальной командировке. Инцидент произошел еще в понедельник, однако известно о нем стало накануне. Трех дипломатов США, среди которых были два военных атташе, сняли с поезда Нёнокса—Северодвинск. У них не было разрешения на въезд на режимную территорию. Именно в Нёноксе находится военный полигон, на котором 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостного реактивного двигателя. Что делали на закрытой территории американские атташе? И стоит ли ждать нового дипломатического скандала? Выяснял Александр Рассохин.

Военно-морской атташе, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриол Энтони и военный атташе полковник Д. С. Данн — если верить СМИ, именно их в понедельник вечером сняли с поезда, который ехал из Нёноксы. Разрешения на въезд на закрытую территорию у них не было. Несмотря на это, после проверки документов дипломатов отпустили. Интересно, что информация об этом поступила спустя два дня после инцидента. Правда, в местных Telegram-каналах такие слухи появились еще во вторник, рассказал “Ъ FM” главный редактор сайта «Регион 29» Ильдар Хабибуллин. Однако он сомневается, что атташе могли возвращаться из Нёноксы, вероятнее, они только собирались ехать к военному полигону: «Они бы не смогли попасть в Нёноксу. Дело в том, что “дежурка”, которая идет из города, по пути следования останавливается в нескольких садовых товариществах. Туда можно доехать без проблем. Но последняя деревня — Солза, дальше находится КПП, на котором вооруженная охрана проверяет документы и право посещения закрытой территории. Просто без разрешения попасть в Нёноксу невозможно. Документы при посадке в сам поезд обычно не проверяют».

Каким образом военные дипломаты оказались на побережье Северного Ледовитого океана? В посольстве США настаивают, что сотрудники находились в официальной командировке, все разрешения были получены. В российском МИДе соглашаются, но уточняют: речь шла о посещении Архангельска. Источники «Интерфакса» уверяют, что во время своего путешествия дипломаты несколько раз меняли поезда. Спецслужбы обязаны следить за военными атташе, и такие перемещения не могли остаться незамеченными, подчеркивает генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов: «Военные атташе должны передвигаться по России с уведомлениями, с четко определенным маршрутом движений. Если они от него отклоняются, могут снять и с поезда, из машины вытащить, и возвращают в место постоянного пребывания с последующими разборками. Без контроля-то их вряд ли кто оставит. Если они ехали на поезде, куда они заплутать могли?»

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Широко известен поселок Нёнокса стал после инцидента 8 августа. Тогда на военном полигоне, расположенном поблизости, произошел взрыв. Через некоторое время в Северодвинске зафиксировали превышение радиационного фона в 16 раз. Российские власти говорили об испытании жидкостного реактивного двигателя. При этом в Соединенных Штатах уверены: речь идет о нашумевшей крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Подтверждение этому, вероятно, и пытались получить атташе, предполагает эксперт Института США и Канады Владимир Батюк: «Понятно желание в Вашингтоне получить дополнительную информацию о том, что же на самом деле произошло в Нёноксе. Очень сильно интересуются новейшими российскими разработками. Люди, очевидно, не уверены, что у них есть другие возможности собрать эту информацию, не нарушая закон. Пожив некоторое время в России, узнали такое выражение — русский авось. Рассчитывали, наверное, на случайность, на ротозейство российских структур.

Возможно, они там попробовали бы, например, произвести замеры на радиоактивность, что-то сфотографировать».

По закону за нарушение правил въезда иностранцу может грозить штраф до 5 тыс. руб. и выдворение из страны. Но стоит ли ждать очередного скандала? Дипломат МГИМО Виктор Мизин сомневается в этом, тем более, что такие случаи не новы: «Понятно, что идет война разведок. Я не удивлюсь, если и наши люди занимаются тем же самым. Но просто надо быть аккуратнее. Я думаю, ничего им не будет. Они прикрыты дипломатическим иммунитетом. Я полагаю, что их даже не выдворят из страны — ну, заехали не туда, идя за грибами».

Частично это подтверждает и заявление российского МИДа. «Видимо, заблудились»,— предположили в министерстве и добавили, что готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации.

В результате взрыва 8 августа на военном полигоне в Нёноксе семь человек погибли, четверо пострадали.