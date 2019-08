Зарубежные СМИ: Что могло стать причиной взрыва под Северодвинском?

Дональд Трамп поддержал версию о взрыве ракеты «Буревестник» под Северодвинском. Ранее об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Инцидент произошел в прошлый четверг. В Минобороны заявили, что взрыв прогремел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. По мнению Трампа, взорвался российский Skyfall — так называется «Буревестник» в кодовой классификации НАТО. Как написал американский президент в Twitter, Соединенные Штаты «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне в России. О том, что именно произошло в Белом море, рассуждают крупнейшие зарубежные издания. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Взрыв, в результате которого погибли пять человек,— крупнейшая ядерная катастрофа со времен Чернобыля, отмечает CNN. В сюжете о ЧП под Северодвинском телеканал помимо карты с предполагаемым местом взрыва показал кадры из американского сериала об аварии на Чернобыльской АЭС.

Информация о случившемся распространялась медленно, пишет The Guardian. Взрыв привел к скачку уровня радиации в Северодвинске на полчаса, что противоречит официальным заявлениям Минобороны о том, что он оставался в норме, отмечает издание. И хотя местные власти призывали население сохранять спокойствие, жители нескольких городов запасались йодом, который часто используется для того, чтобы уменьшить воздействие радиации.

The New York Times связывает произошедшее в Северодвинске с бурей в Москве. В ночь аварии телевещание в столице таинственно прерывалось на 53 мин — экраны стали синими, пишет газета. Людей призывали оставаться дома из-за шторма, но он так и не произошел. Издание перечисляет аргументы в пользу того, что ракета, взорвавшаяся у северных берегов России в прошлый четверг, это «Буревестник» — ракета-носитель с ядерной силовой установкой, о которой Владимир Путин рассказал всему миру весной 2018 года. По данным The New York Times, американская разведка пытается понять таинственный взрыв, который произошел, по-видимому, во время испытаний крылатой ракеты нового типа, представленной Владимиром Путиным в качестве центрального элемента гонки вооружений между Россией и Соединенными Штатами.