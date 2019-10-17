Ozon запустил в Москве доставку за 40 минут

Интернет-ритейлер Ozon запустил в Москве услугу экспресс-доставки «Супермаркет». Представитель компании рассказал «Ведомостям», что сроки доставки заказов клиентам варьируются от 40 минут (районы юго-востока Москвы — Царицыно и Москворечье-Сабурово) до одного часа.

В ассортименте «Супермаркета» — порядка 6 тыс. наименований товаров, включая продукты питания, лекарства, косметику и бытовую химию. Минимальная цена заказа из «Супермаркета» составляет 1 тыс. руб., для заказов менее чем на 3,5 тыс. руб. экспресс-доставка обойдется в 249–299 руб.

Для экспресс-доставки компания использует склад площадью 4 тыс. кв. м на Кавказском бульваре, откуда собственные курьеры ритейлера развозят заказы. Представитель Ozon сообщил, что в высокий сезон, например перед новогодними праздниками, компания собирается привлекать сторонние курьерские службы.

Летом Ozon запустил в Москве услугу доставки заказов до двери. Оформляя заказ, клиент может выбрать опцию «Оставить у двери» или «у консьержа», а если посылку украдут или потеряют, компания вернет за нее деньги. С середины сентября услуга доступна жителям более 20 регионов РФ, включая Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург и Новосибирск.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Ozon оставит заказы на пороге».