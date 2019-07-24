Ozon.ru начал оставлять заказ у двери

Интернет-магазин Ozon.ru в качестве эксперимента запустил доставку товаров с возможностью оставить их у двери. Компания стала первой в России, кто использует такую опцию, рассказали в Ozon.ru. В рамках эксперимента Ozon будет возвращать клиенту деньги в случае пропажи товара.

При оформлении курьерской доставки пользователь увидит опцию «оставить заказ у двери», после чего с ним свяжется курьер и уточнит детали, в том числе возможность доступа в подъезд и место. Для подтверждения доставки курьер сфотографирует посылку на месте, фото будет доступно клиенту в личном кабинете, пояснили в компании.

По словам представителя онлайн-ритейлера, пожелание добавить новую услугу исходило от клиентов. Пока тест проходит в Москве, в нем участвует ограниченная выборка клиентов. Эксперимент по доставке распространяется на все предоплаченные заказы, в которых нет свежих продуктов или товаров для здоровья, уточнили в Ozon.ru.

«Доставка до двери давно распространена за рубежом, где онлайн покупают практически все, а вот российские онлайн-ритейлеры пока такой формат не используют, разве что клиент самостоятельно договорится с конкретным курьером»,— говорит директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon.ru Нил Спиккет. По его словам, треть клиентов онлайн-ритейлера делает более 15 заказов в год, а есть и категория, которая совершает больше четырех заказов в месяц: «Эти люди перенесли почти все свои покупки в онлайн и ценят дополнительные сервисы. Онлайн-игроки сегодня конкурируют в первую очередь с офлайном за привычки клиента, и для того, чтобы убедить больше покупателей идти в онлайн, нужно уже сегодня давать им то, чего они захотят завтра».

В рамках эксперимента Ozon будет готов вернуть клиенту стоимость заказа в случае его пропажи, уточнили в пресс-службе онлайн-ритейлера. «Мы понимаем эти риски, но одновременно осознаем, что нужно принять их на себя, чтобы протестировать сервис, который уже через несколько лет будет востребован массово в крупных городах»,— добавили там.