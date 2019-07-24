Ozon оставит заказы на пороге

Компания Ozon запустила услугу доставки заказов «до двери». Пока это только эксперимент, уточнили в интервью «Коммерсантъ FM» представители интернет-магазина. Такая услуга в ближайшее время будет доступна постоянным клиентам сервиса, которые живут в Москве. При оформлении заказа человек сможет выбрать опцию «оставить у двери» или «у консьержа», если он есть. Пока это будет распространяться на заказы не дороже 2 тыс. руб.

Если посылку украдут или потеряют, компания вернет за нее деньги, пояснила представитель компании Ozon Мария Заикина: «Курьер, в любом случае, один раз свяжется с клиентом, подтвердит, что все в силе. После этого, дойдя до квартиры, он уже не будет звонить, а просто оставит заказ у двери, сфотографирует его и отправит изображение в личный кабинет клиента либо в приложении, либо на сайте. Мы запустили проект в тестовом формате, чтобы проанализировать реакцию людей. Если с посылкой что-то произойдет — клиент придет домой, а ее не будет — то он должен обратиться в Ozon, и мы со своей стороны компенсируем ему убытки».

За рубежом некоторые сервисы давно оставляют заказы у дверей клиентов, но там чаще всего речь идет о частных домах, отметил вице-президент по операционной деятельности DHL Юрий Шевченко. Такая модель может быть экономически выгодной, но запускать ее в России рискованно, добавил он: «Ждать человека, дозваниваться или, если его нет дома, доставлять заказ во второй раз дороже, чем просто оставить его у двери. Экономически такая схема может работать, но вопрос — насколько успешно она будет реализована на территории России? Мы сознательно не применяем такую практику, поскольку нам кажется принципиально важным, чтобы грузы попали к людям, которым они адресованы. Неизвестно, насколько правомерно таким образом использовать общественное пространство.

В частности, любое фотографирование может вызвать недовольство соседей.

Они могут сказать: “На фотографию попала моя дверь, значит, кто-то видит, как устроены замки”. К изображению могут добавляться какие-то геотеги. Кроме того, важно, по каким каналам связи и как эти фотографии передаются, где они хранятся».

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Как подчеркивают представители Ozon, услугу доставки заказа к двери просили ввести для удобства сами клиенты.

Елена Иванова