Ozon.ru запустил сервис доставки «до двери» в регионах России

Интернет-компания Ozon запустила услугу доставки заказов «до двери» в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Липецке, Саратове, Самаре, Ярославле и Твери. Раньше такая услуга была доступна только для клиентов, проживающих в Москве.

«Теперь и в этих городах можно оформить доставку до двери для предоплаченных заказов стоимостью до 30 000 рублей, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья»,— сообщает пресс-служба компании.

В Москве сервис Ozon запустил такую услугу в июле. Оформляя заказ, человек может выбрать опцию «оставить у двери» или «у консьержа», а если посылку украдут или потеряют, компания вернет за нее деньги.

Подробнее о запуске услуги в столице читайте в материале “Ъ FM” «Ozon оставит заказы на пороге».