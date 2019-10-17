Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «Кукурузнику»

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 («Кукурузнику») с компанией «Байкал-Инжиниринг», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Серийное производство самолета планируется развернуть на базе Улан-Удэнского авиационного завода (входит «Вертолеты России»).

Ан-2 «Кукурузник» — советский самолет, который широко эксплуатировали для перевозки грузов и пассажиров за счет простоты в использовании и неприхотливости в работе. Его использовали, в том числе, для полетов в отдаленные местности.

Согласно данным на сайте о госзакупках, начальная (максимальная) сумма контракта составляет 1,25 млрд руб.

Напомним, о создании нового регионального самолета на замену «Кукурузнику» стало известно в конце августа. Его создают для того, чтобы повысить транспортную доступность отдаленных регионов и развивать воздушные линии для региональных перевозок.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Ан-2 ищут новую замену».