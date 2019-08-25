В России создадут замену самолету «Кукурузник»

На замену самолету Ан-2 «Кукурузник» создадут новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек. По планам его должен был заменить одномоторный ТВС-2ДТС «Байкал» — экспериментальный образец, созданный для отработки технологий на базе «Кукурузника».

«С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет.—“Ъ”) создается новый серийный самолет»,— сообщили в пресс-службе Минпромторга (цитата по «РИА Новости»).

Новый самолет создают для того, чтобы повысить транспортную доступность отдаленных регионов и развивать воздушные линии для региональных перевозок. По данным источника агентства, решение о дальнейшем использовании наработок по ТВС-2ДТС будет принято в сентябре.

Ан-2 «Кукурузник» — советский самолет, который широко эксплуатировали для перевозки грузов и пассажиров за счет простоты в использовании и неприхотливости в работе. Его использовали, в том числе, для полетов в отдаленные местности.